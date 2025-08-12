Herediano refuta las acusaciones contra Jafet Soto por presuntamente incitar con gestos a la afición de Alajuelense

Jafet Soto podría ser castigado por esta señal al finalizar el partido Alajuelense vs. Herediano, en el estado Alejandro Morera Soto. Fotografía: Jorge Navarro (La Nación/Fotografía: Jorge Navarro)

En un extenso comunicado de prensa, el Club Sport Herediano rechazó el contenido del informe arbitral en el que el comisionado de la Unafut, Alex Vargas, señala a su entrenador, Jafet Soto, por presuntamente incitar “con gestos” a la afición de Alajuelense al finalizar el encuentro del domingo en el Estadio Alejandro Morera Soto.

De acuerdo al informe, al salir del campo Jafet Soto, con sus manos levantadas señaló el número 31, en alusión al último cetro ganado por el Team a la Liga, tras finalizar el partido que los rojiamarillos ganaron 0-1.

En el boletín dado a conocer en la página oficial del club, se cita que dicho informe fue divulgado por el medio de comunicación Tigo Sports y el periodista José Alberto Montenegro, en el que se señala a Soto Molina.

“Los hechos son claros y verificables: al concluir el partido, Jafet Soto celebró legítimamente la victoria obtenida, sin siquiera dirigir la mirada hacia la gradería rival. Su gesto, ampliamente registrado por medios y testigos, consistió únicamente en indicar con su mano el número 31, en referencia a los títulos nacionales obtenidos por el Club Sport Herediano a lo largo de su historia.

No existió provocación, ofensa ni gesto alguno que pueda interpretarse como incitación a la violencia o al irrespeto”, se indicó en la misiva.

“Resulta inaceptable que una celebración deportiva —acto inherente a la naturaleza misma del fútbol y amparado por el derecho a la libertad de expresión— sea tergiversada para convertirla en una acusación que atenta contra la integridad y el honor de una persona, así como contra la imagen de nuestra institución.

La manipulación de este hecho, tal y como se desprende de lo divulgado por el citado medio y periodista, carece de sustento fáctico y jurídico”.

Herediano tomaría acciones legales

En el comunicado se agregó: “El Herediano no tolerará que se construyan narrativas falsas que busquen manchar la reputación de sus miembros. Por ello, anunciamos que estamos dispuestos a ejercer todas las acciones legales correspondientes, incluyendo la interposición de un recurso de amparo y el uso de todas las herramientas jurídicas disponibles, con el respaldo de la Sala Constitucional, para garantizar el respeto a los derechos fundamentales de Jafet Soto y de nuestra institución.

“Asimismo, cuestionamos con firmeza la aparente filtración del contenido de un documento oficial a un medio de comunicación antes de que las partes involucradas tuvieran acceso al mismo.

“Este proceder, de ser confirmado, vulnera principios elementales del debido proceso, la transparencia y la ética profesional, constituyendo un grave precedente para la credibilidad de las instancias encargadas de velar por el orden en nuestro fútbol”.

Finalmente, “El Herediano reitera su respaldo absoluto e irrestricto a Jafet Soto Molina, un profesional que ha demostrado, dentro y fuera del terreno de juego, respeto por el deporte, por las instituciones y por la afición.

“La pasión y el orgullo por los logros históricos de nuestro equipo nunca podrán interpretarse como actos de provocación, sino como lo que son: manifestaciones legítimas de identidad y pertenencia a una institución centenaria.

“Invitamos a la UNAFUT y a todas las instancias competentes a actuar con objetividad, responsabilidad y respeto por la verdad, evitando que el fútbol nacional sea contaminado por interpretaciones tendenciosas que nada aportan al espíritu deportivo”.