Jafet Soto no está seguro de aceptar la invitación que le hizo ‘Súper Macho, el mejor entrenador del país’

El técnico del Herediano, Jafet Soto Molina, no está tan seguro de aceptar la “invitación” que le hizo el entrenador de Alajuelense, Óscar Macho Ramírez, para el segundo partido de la gran final del Torneo Clausura 2025, que se disputará este miércoles 28 de mayo, a las 8 p. m., en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara.

Luego del empate 0-0 el pasado domingo en el Estadio Nacional, Ramírez declaró en conferencia de prensa: “Ojalá Jafet cambie su estructura y se logre dar un buen espectáculo… y el título, claro”, comentó el timonel erizo.

Sin embargo, Jafet, con amplia experiencia en los duelos ante los manudos, no parece dejarse llevar por esa “finta”, al asegurar que todos conocen el estilo del Macho Ramírez y que todo responde a una estrategia para aprovechar cualquier error del rival.

“Viene y me invita a cambiar mi estilo, lo que tengo que hacer. Me invitaron el domingo; yo veré si tomo la invitación o no. Así como él puede aceptar la invitación o no, para jugar como lo hizo el domingo”, comentó Soto en la conferencia de prensa previa al decisivo encuentro ante Alajuelense.

Jafet aseguró que el equipo está preparado, que mentalmente se encuentran fuertes, y recordó que hace apenas cinco meses —el 27 de diciembre de 2024— jugaron la final ante Alajuelense en el estadio Alejandro Morera Soto, donde alcanzaron su estrella número 30.

“Es el Súper Macho. Vamos a ver qué pasa mañana, a partir de las 8 p. m. Enfrentaremos al técnico más ganador, el de más títulos, al exseleccionador. Me voy a enfrentar al mejor entrenador del país, y por mucho. Pero no se confundan: mi equipo está fuerte, motivado, y vamos a salir con intensidad y actitud para buscar el objetivo”, dijo Soto.

Herediano y su equipo versátil

El estratega rojiamarillo reiteró que enfrentará a una institución que respeta mucho, por lo que ha demostrado en la cancha, e indicó que confía en sus jugadores por la experiencia adquirida y los títulos ganados en los últimos años.

“Tengo un equipo muy versátil. Hace cinco meses enfrentamos la final ante la Liga. Es un grupo con muchos títulos. Indudablemente, espero que pongan esa experiencia al servicio del equipo. Lo que hemos podido trabajar es realmente poco. Mucha pizarra, mucho video, pero tenemos diez días de trabajo acumulado que debemos aprovechar para ejecutar nuestro plan de juego”, añadió Soto.

De acuerdo con el también jerarca florense, la rivalidad con la Liga es normal, “bonita y grande”, donde prevalece lo deportivo, aunque algunos quieran llevarla al plano meramente personal, por todo lo que ha pasado en los últimos tiempos.

“Este equipo es equilibrado, muy maduro, tiene inteligencia emocional y es fuerte en casa. No podemos regalar nada, ni tarjetas; es necesario tener aptitud y actitud para enfrentar este partido ante la Liga. En casa somos fuertes, aguerridos. Nos hemos llevado garrotazos fuertes, pero nos hemos levantado; eso nos hizo crecer y hemos tenido un aprendizaje que debemos poner al servicio del equipo”, admitió Soto.

Jafet aseveró que jugarán en la “tierra prometida”, donde se han sentido como en casa y esperan hacer valer esa condición. También envió un mensaje a la afición que los acompañará en el estadio Carlos Alvarado.

“Espero que los aficionados heredianos disfruten la fiesta en su plaza, sin violencia, en paz, con tranquilidad, como estamos acostumbrados. Más allá del resultado que se dé”, manifestó Soto.