¿Jafet Soto continuará en el banquillo del Herediano? Esto confirmó el jerarca florense

El técnico y presidente del Club Sport Herediano, Jafet Soto Molina, comentó en conferencia de prensa que ya están trabajando en la búsqueda del nuevo entrenador para el Torneo Clausura 2026.

Jafet expresó que la dirigencia de Fuerza Herediana está tomando una serie de medidas para la próxima campaña, con el fin de darle un nuevo aire a la institución y lograr que vuelva a tener el protagonismo de la temporada anterior.

El Team, durante el certamen actual, ha tenido a tres entrenadores: inició con Pablo Salazar, posteriormente fue sustituido por Hernán Medford y, al cierre de la campaña, Jafet Soto volvió a tomar las riendas del equipo.

Los florenses, que se ubican en la sétima casilla del Torneo Apertura 2025, con 13 puntos, están a siete unidades del Cartaginés (20), su rival de este sábado 25 de octubre a las 8 p. m. en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara, por lo que será un compromiso clave para las aspiraciones de los rojiamarillos de avanzar a semifinales.

De acuerdo con el presidente y jerarca herediano, su continuidad en el banquillo del Team quedó descartada. No obstante, vale recordar que en otras oportunidades ha manifestado lo mismo, pero termina asumiendo el equipo ante la destitución del entrenador de turno.

Actualmente, junto al gerente deportivo Gustavo Pérez, analiza qué es lo mejor para el futuro de la institución.

“Hemos estado trabajando fuertemente con Gustavo (Pérez), buscando al nuevo entrenador. Nuestra intención es darle un perfil totalmente diferente. Obviamente, debemos brindarle una serie de condiciones al cuerpo técnico que queremos traer para el próximo torneo”, aseguró Soto.

Herediano tiene tomada una decisión

Al ser consultado sobre si se le dará prioridad a un técnico costarricense o se apostará por un extranjero, el directivo de Fuerza Herediana fue contundente respecto a lo que buscan para la próxima temporada.

“Lo estamos valorando. La mayoría (de entrenadores) ya los hemos probado y hemos andado por el mismo círculo. Hemos estado trabajando, viendo opciones y valorando el perfil del técnico, si será nacional o extranjero. Tras el análisis, creemos que el entrenador que va a dirigir al Herediano tiene que ser extranjero, eso es una realidad y en eso estamos trabajando”, afirmó Soto.

El último entrenador foráneo en ganar un cetro con el Team fue el argentino José Giacone, en el Apertura 2019, al derrotar a Alajuelense en la final.

Desde entonces, pasaron por el club los mexicanos Fernando Palomeque, David Patiño y Héctor “Pity” Altamirano. De ellos, el que estuvo más tiempo fue Altamirano, quien clasificó a los florenses a semifinales, del Apertura 2024, pero fue eliminado por Alajuelense. Palomeque y Patiño no concluyeron la primera fase del certamen.

Por su parte, los técnicos nacionales que han pasado por el club son, entre otros, Luis Marín, Geiner Segura, Wálter “Paté” Centeno, Alexander Vargas, Hernán Medford y Jeaustin Campos. Solo Medford y Campos lograron ser campeones con el Team, al igual que Jafet Soto, quien se coronó bicampeón.