Jafet Soto sorprende en conferencia de prensa con un mensaje para Juan Carlos Rojas: ¿Qué dijo?

Jafet Soto atendió a los medios de comunicación previo al juego que el sábado tendrá Herediano contra Cartaginés, donde habló del partido y la supuesta deuda del equipo con los jugadores.

El presidente y técnico de los rojiamarillos contestaba preguntas sobre el partido, hasta que una lo hizo cambiar de chip y aprovechar el momento para enviarle un mensaje a Juan Carlos Rojas, presidente de Saprissa, quien en diciembre deja la institución.

La Nación, le pidió a Jafet una opinión sobre los cambios que se avecinan en Saprissa, donde Juan Carlos Rojas no continuará, y Jafet sorprendió con su respuesta.

LEA MÁS: Juan Carlos Rojas habla de Jeaustin Campos, Joseph Joseph y de su nuevo trabajo tras dejar Saprissa

“Aprovecho este momento para felicitar a don Juan Carlos Rojas. Creo que son pocos los presidentes que han pasado por diferentes instituciones y pueden jactarse —y digo esta palabra porque nunca lo he visto hacerlo en un plan agrandado, mucho menos—, sino que siempre lo ha hecho con mucha humildad al ganar la gran cantidad de campeonatos que ganó con Saprissa”, aseguró Jafet.

"Felicito a don Juan Carlos Rojas. Son pocos los que pueden jactarse de ganar el montón de campeonatos que ganó en Saprissa", Jafet sobre la gestión de Juan Carlos Rojas en Saprissa 🤜🤛 pic.twitter.com/DoGr7IJkif — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) October 24, 2025

Soto añadió que siente envidia de la buena por el trabajo que efectuó Juan Carlos Rojas.

“He tenido mis diferencias con él públicamente, pero sin faltarnos el respeto; algunas jocosas, otras ahí más o menos picantes, pero siempre nos hemos dado la mano. No podía dejar pasar este momento para felicitar a un presidente exitoso, un ganador como Juan Carlos Rojas”, expresó Jafet.

Jafet Soto anticipó que el sucesor de Rojas como jerarca morado no tendrá un trabajo sencillo.

“La vara que deja Juan Carlos en Saprissa quedó muy alta; llenar esos zapatos de presidente es un reto muy grande. No es fácil llegar a ganar esos campeonatos y ganarlos como los ganó. Mis felicitaciones a Juan Carlos, a quien seguiré viendo porque lo tendré al frente en el Comité Ejecutivo”, destacó Soto Molina, quien añadió que ahora le podrá hablar al saprissista de otra forma.

Juan Carlos Rojas, presidente del Deportivo Saprissa, se marcha del equipo en diciembre y Jafet Soto se acordó de él. (Instagram Juan Carlos Rojas. /Instagram Juan Carlos Rojas.)

“Va a seguir siendo saprissista, es una realidad, y conversaremos de fútbol. Lo felicito, como él me ha felicitado al ganar campeonatos. Sé que la memoria flaca es ingrata, y los que estamos metidos en esto y sabemos lo que cuesta ser campeón, entendemos que es muy meritorio. Felicidades, don Juan Carlos, lo felicito, suerte en lo que viene, y hasta hoy ha sido un gran contrincante”, finalizó Jafet Soto, al sorprender en conferencia de prensa con su pensamiento sobre el presidente saprissista.

Juan Carlos Rojas anunció que cerró el ciclo en Saprissa, y se quedará en el puesto al finalizar el presente Torneo de Apertura. Rojas se despidió de los jugadores morados, se reunió con ellos y les dio la noticia.

A los aficionados les envió una carta de despedida que publicó en sus redes sociales. Tras 14 años al frente de Saprissa, bajo la gestión de Horizonte Morado, Rojas, quien vendió sus aciones al empresario Alan Kelso, está listo, tranquilo y con la frente en alto, dijo él, para dar el paso al costado y despedirse de Saprissa.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.