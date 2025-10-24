Puro Deporte

Jafet Soto sorprende en conferencia de prensa con un mensaje para Juan Carlos Rojas: ¿Qué dijo?

El jerarca de Herediano reconoció que ha tenido diferencias con el saprissista

Por Milton Montenegro y Juan Diego Villarreal

Jafet Soto atendió a los medios de comunicación previo al juego que el sábado tendrá Herediano contra Cartaginés, donde habló del partido y la supuesta deuda del equipo con los jugadores.








