Herediano sorprende con el fichaje de Randall Leal tras su paso por la MLS

El jugador Randall Leal es el nuevo fichaje de Herediano

El extremo Randall Leal Arley es oficialmente el nuevo refuerzo del Club Sport Herediano para el próximo Torneo Clausura 2026, según informó el club la tarde de este miércoles.

Luego de que se confirmó su salida de la Major League Soccer (MLS), de Estados Unidos, donde militó con los equipos de Nashville y el DC United, Leal fue vinculado con el Saprissa, equipo con el que participó en entrenamientos. Sin embargo, finalmente fue oficializada su firma con el Team.

En 2019, el habilidoso jugador fue figura importante en la Liga Concacaf que ganó con Saprissa.

Leal, de 28 años de edad, es el tercer refuerzo que ha anunciado Herediano para la próxima temporada, junto con Keysher Fuller y el mexicano, José de Jesús “Tepa” González.

También se anunció la firma del director técnico José Giacone, tras su paso por el fútbol nicaragüense.