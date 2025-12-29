José de Jesús ‘Tepa’ González regresa a Herediano para la próxima temporada

El delantero mexicano José de Jesús González regresa a jugar con el Herediano, equipo con el que fue bicampeón en los torneos de Apertura 2024 y Clausura 2025.

El Tepa González se integrará a las prácticas y estará ligado al Team durante un año, según anunció el Club Sport Herediano este domingo. Esta será la segunda etapa del mexicano en territorio costarricense, después de haber llegado del Atlético San Luis, de la Primera División del fútbol mexicano.

En su primera etapa, el Tepa disputó 46 partidos entre campeonato nacional, Copa, Supercopa y la Liga Concacaf. En ese periodo sumó 12 goles, dos asistencias y acumuló 2.372 minutos en cancha.

González ha sido parte de clubes como Chivas de Guadalajara, Leones Negros y Tapatío.