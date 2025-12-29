Fútbol

José de Jesús ‘Tepa’ González regresa a Herediano para la próxima temporada

El delantero mexicano estará ligado al ‘Team’ durante un año

Por Julián Navarrete Silva
El delantero mexicano José de Jesús González regresa a Herediano
El delantero mexicano José de Jesús González regresa a Herediano (Tomada de la página de Herediano/La Nación)







El Tepa GonzálezJosé de Jesús GonzálezHerediano
