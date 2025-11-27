Un legionario queda sin equipo y... ¿Saprissa se ilusiona?

Randall Leal, uno de los jugadores chineados por la afición de Saprissa en el pasado, recibió este miércoles la noticia que el DC United de la MLS no ejecutará la opción de renovar su contrato, por lo que su futuro está en el aire.

La información ilusiona a los aficionados saprissistas, quienes tienen en la retina la Liga Concacaf que ganó la S en 2019, donde el extremo fue figura; sin embargo un regreso de Leal a Tibás no parece tan sencillo.

Ahora, el jugador deberá pasar por un periodo que da la MLS a jugadores descartados para recolocarse en el mercado estadounidense. Normalmente algún equipo oferta por estos futbolistas.

Leal fue considerado hace un lustro una de las promesas de la Selección Nacional, además de ser un jugador llamado a liderar el cambio generacional patrio, pero el tico no pudo afianzarse con la camisa tica.

Los únicos dos torneos en los que Leal ha participado a nivel de Selección fueron la Liga de Naciones 2019-2020, además de la Copa Oro 2020. Claudio Vivas llamó a Leal en 2023, cuando Costa Rica hizo una gira de amistosos en la que enfrentó a Ariabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.