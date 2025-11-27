A Saprissa le sobran razones para cerrar con autoridad y meter presión de cara a las semifinales

El Deportivo Saprissa amarró la clasificación, puede pensar en las semifinales, pero no debe relajarse ni sentirse tranquilo.

De momento, los morados son segundos, pero cualquier despiste los puede descender al tercer o hasta el cuarto lugar.

Los tibaseños requieren cerrar con victoria las últimas dos fechas, el domingo en casa contra Liberia y la otra semana de visita frente a Sporting.

Saprissa puede llegar a 36 puntos y escalar al liderato, pero necesita que Alajuelense, líder con 34, no sume más de una unidad de las seis que le faltan por disputar.

Si no logran el primer lugar, los dirigidos por Vladimir Quesada deben conservar el segundo puesto, que de entrada los aleja de jugar la semifinal contra la Liga; lo harán frente al tercer lugar, que en este instante es Cartaginés, y cerrarían en casa el choque de vuelta.

“Nosotros siempre queremos ganar, pensamos en el primer lugar y en el último partido no se nos dio la victoria, porque el rival tenía la misma necesidad de triunfar”, dijo Óscar Duarte.

El zaguero añadió que no tiran la toalla por el primer puesto, pero tampoco cree que no finalizar como líderes les reste posibilidades de lograr el título 41.

“Queremos quedar de primeros y vamos a luchar en estos dos juegos que faltan, pero si no se logra el liderato, no es tan relevante, porque al final, para ser campeones, hay que ganar los partidos que se presenten a partir de las semifinales”, señaló Duarte.

Vladimir Quesada tiene un criterio similar al de Óscar Duarte; dejó claro que van a luchar por ganar los dos últimos partidos, pero si no terminan en primer lugar, no es algo que le quite el sueño.

“Estas cosas han pasado, lo hemos vivido, hemos estado en los dos escenarios. En algún momento hemos clasificado de primeros y otras de segundo, tercero y hasta en cuarto lugar, y hemos alargado el torneo a una gran final, una de ellas contra el mismo Herediano. Tenemos la cantidad y calidad humana y futbolística para enfrentar los dos escenarios y, en el fútbol, puede pasar cualquier cosa”, advirtió Vladimir, luego del compromiso de la semana pasada, que su equipo empató 1-1 ante Herediano.

El Deportivo Saprissa no renuncia al primer puesto, pero a la vez busca afianzar el segundo lugar. (Jose Cordero/José Cordero)

Orlando Sinclair consideró que el receso de 20 días, para darle espacio a la Selección Nacional para sus choques eliminatorios de noviembre, afectó al plantel.

“Ya habíamos tomado un ritmo, teníamos un trajín de partido que eso da continuidad y de repente se paró todo. Ni modo, es lo que hay, como se dice, y en ese periodo se trató de aprovechar para prepararnos bien físicamente”, comentó Orlando Sinclair.

Orlando agregó que deben cerrar bien y entrar fuertes a las semifinales.

“Queríamos ganar los tres partidos que nos faltaban y no se pudo ante Herediano. Igual no dependíamos de nosotros, sino de otros resultados, pero Saprissa siempre quiere ganar y hacer la mayor cantidad de puntos posible”, opinó Sinclair.

Saprissa recibe el domingo, a las 4 p.m., a Liberia, y el club anuncia una actividad que se convirtió en una tradición: el lanzamiento de peluches desde las graderías, para ser donados a la Asociación Obras del Espíritu Santo.

Los morados le piden a los aficionados que lleven sus peluches y cumplir con la actividad.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.