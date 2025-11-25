Puro Deporte

Batman agota la camiseta de Saprissa: vea en cuántos meses vuelve a estar disponible

Afición del Deportivo Saprissa hizo enormes filas con tal de comprar el nuevo uniforme de Batman, vea cuántos meses hay que esperar para que vuelva

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro

Batman causó furor entre los aficionados del Deportivo Saprissa. Todos quieren tenerlo, todos buscan la nueva camiseta de los morados alusiva al Caballero de la Noche, pero está agotada.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Deportivo SaprissaSaprissaBatman
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.