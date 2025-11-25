Batman agota la camiseta de Saprissa: vea en cuántos meses vuelve a estar disponible

Batman causó furor entre los aficionados del Deportivo Saprissa. Todos quieren tenerlo, todos buscan la nueva camiseta de los morados alusiva al Caballero de la Noche, pero está agotada.

Al menos la de color negro no está disponible en línea y solo se consigue en algunas tiendas, según Saprissa.

Penny Lane es una de las tiendas que vende el uniforme de los tibaseños, pero, ante consulta de La Nación este martes 25 de noviembre, confirmaron que solo poseen la de color blanco.

En la tienda ubicada en el Mall Multiplaza Escazú informaron que la negra no la tienen en ninguno de los establecimientos.

En la página web donde se venden los productos de Saprissa únicamente poseen el uniforme blanco. La negra está a la venta, pero en su versión para niños.

Este medio le consultó a Saprissa si la vestimenta negra se puede obtener; el club informó que en línea no hay disponibles, pero en algunas tiendas oficiales de la institución sí se pueden conseguir, aunque, debido al interés de los aficionados, es probable que se agote rápido.

Las principales características que cautivaron a los aficionados y provocaron enormes filas, desde el primer día que salió a la venta, el viernes de la semana pasada, son las siguientes:

Escudo del club con textura en alta definición.

Frase “Valientes por siempre” en la parte posterior del cuello.

Patrones alusivos al personaje en la tela: en la versión negra sobresalen momentos del cómic y en la blanca el símbolo acompañado de frases.

Emblema de Batman en relieve, estampado en la parte inferior izquierda del frente de la camiseta.

Cuello redondo y bordes de las mangas en negro y amarillo, colores característicos del defensor de Ciudad Gótica.

El Deportivo Saprissa estrenó su uniforme, el sábado pasado contra Herediano. Mariano Torres festeja su gol ante los florenses. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

La versión para adultos tiene un costo de ¢51.900 y la de niños, ¢25.900.

El cuadro morado nunca había sacado dos piezas en su tercer uniforme. Batman, perteneciente a DC Comics, inspiró a los morados por su valentía y valores, como una estricta ética moral, determinación, disciplina, resiliencia y un fuerte sentido del propósito que lo impulsa a superar sus tragedias personales.

Saprissa dio a conocer lo que “realmente significa ser valientes”; así se llama la campaña de los tibaseños, quienes consideran que Batman se asocia mucho a ellos, porque llegar a ser lo que ha sido Saprissa no ha sido sencillo.

Además, el famoso personaje vive en una Cueva, justo como el Monstruo morado. Incluso, el jugador David Guzmán se disfrazó como Batman al día siguiente del anuncio oficial de la indumentaria, como una muestra de que entre la planilla también caló hondo la idea.

Pese a que todos quieren a Batman y casi no se encuentra en el mercado, el Caballero de la Noche prometió que regresará a las tiendas moradas.

Penny Lane informó que en marzo del próximo año tendrán la camiseta negra; en el sitio en línea ofrecen la posibilidad de comprarla y entregarla también en marzo del 2026.

En la tienda en línea del Deportivo Saprissa ofrecen la posibilidad de comprar la camisa y la entrega se haría en marzo del 2026. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.