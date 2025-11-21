Saprissa se inspira en un superhéroe para presentar su nuevo uniforme

Como si se tratara de una premier de gala, el Deportivo Saprissa, se lució en la presentación de su nuevo uniforme, inspirado en uno de los superhéroes más admirados.

Los morados no solo hicieron la exhibición en una sala de cine, en Cinépolis, en Terrazas Lindora, sino que se “robaron el show”, con la nueva indumentaria.

Se trata de la tercera equipación, misma que el plantel estrenará el próximo sábado en el regreso al campeonato nacional, en el partido contra Herediano a las 8 p.m. en el Estadio Ricardo Saprissa.

Son dos vestimentas, una de color negro, para los partidos en casa y otra blanca para los juegos de visita. El cuadro morado nunca había sacado dos piezas en su tercer uniforme.

¿Qué significa ser valiente? 👀

El 3er Uniforme más grande de la historia, disponible este viernes en tiendas oficiales y https://t.co/wSMrhz8lFT pic.twitter.com/MO6vOckbbs — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) November 21, 2025

La otra novedad es que ambas camisas hacen alusión a Batman, el superhéroe de los comics, porque a un costado de las camisetas se puede apreciar el logo del famoso murciélago. En la negra es de color amarillo y en la blanca es negro.

Batman, perteneciente a DC Comics, inspiró a los morados, por su valentía y valores, como una estricta ética moral, determinación, disciplina, la resilencia y un fuerte sentido del propósito que lo impulsa a superar sus tragedias personales.

El Deportivo Saprissa dio a conocer su tercer uniforme, alusivo a Batman. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

Saprissa dio a conocer lo que “realmente significa ser valientes”, así se llama la campaña de los tibaseños, quienes consideran que Batman se asocia mucho a ellos, porque llegar a ser lo que ha sido Saprissa, no ha sido sencillo.

Según consideran los morados han pasado por momentos difíciles y como el personaje de Batman, lograron salir adelante. Además, asocian al muriciélago a San Juan del murciélago, donde se ubica el club tibaseño en estos momentos.

Es “la camisa que marcará un antes y un después en la región”, según resaltó Saprissa en la invitación para dar a conocer el uniforme del equipo.

El Deportivo Saprissa se lució con su tercer uniforme. Hizo un convenio por dos años con Warner Bros. (prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

“Una camiseta que se volverá una pieza de colección, en tonos oscuros para su versión casa”, se llegó a leer meses atrás en Line Up, la tienda en internet que vende los productos de los morados.

Ningún equipo en el mundo posee el logo de Batman en su uniforme, aunque el Valencia de España luce un murciélago en su escudo, pero no es el símbolo del “Caballero de la Noche”.

La dirigencia morada aseguró que conversaron con Warner Bros, Entertainment, que tiene los derechos televisivos y cinematográficos de Batman, para lucir el logo del famoso paladín de la justicia.

