Saprissa listo para la batalla final: regresa con un duelo que paraliza a todos

El Deportivo Saprissa está listo para regresar a los terrenos de juego y enfrentar el cierre del campeonato.

A los morados les quedan tres juegos para culminar la primera fase del certamen, y la primera prueba es un compromiso que llama la atención de todos.

Tras haber disputado su último encuentro hace 20 días, Saprissa no solo vuelve a las canchas, sino que lo hace en su casa y ante su gente, para enfrentar a Herediano.

Los tibaseños juegan el próximo sábado, a las 8 p.m., en un duelo donde tanto los saprissistas como los rojiamarillos requieren la victoria. Los florenses llegan más urgidos de los tres puntos, porque están fuera de la zona de clasificación.

Saprissa es segundo con 29 puntos y debe imponerse para continuar metiéndole presión a Alajuelense, que es líder del torneo con 30 puntos.

Herediano está en una situación delicada: es sexto con 19 puntos y a cuatro de distancia de Liberia, que es cuarto con 23 puntos.

Saprissa viene de ganar sus últimos dos juegos disputados previo a la pausa del campeonato al vencer a Puntarenas (2-1) y a Guadalupe FC (1-3). Mientras tanto, Herediano viene de obtener la victoria contra Cartaginés (2-1) y Sporting FC (0-1).

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue en setiembre anterior, en un encuentro que terminó empatado a tres. Los goles morados los marcaron Orlando Sinclair, Gerson Torres y Mariano Torres.

“Las entradas para observar este encuentro están disponibles a través de nuestro sitio web y tienen un valor que ronda desde los ₡6.000, la localidad más accesible, hasta los ₡50.000, la más exclusiva.

“Asimismo, las puertas del reducto morado abrirán a las 6 p.m., dos horas antes del pitazo inicial que enfrentará a los tibaseños contra los florenses. Los morados que adquieran sus boletos con la BN Débito Morada tienen un descuento especial y, el propio día del encuentro, se pueden conseguir en la boletería de nuestro reducto con un costo adicional de cargos por servicio”, informó Saprissa.

El Deportivo Saprissa y Herediano se vuelven a enfrentar, esta vez el próximo sábado en el Estadio Ricardo Saprissa. (JOHN DURAN/John Durán)

En su sitio en internet, el cuadro saprissista destacó que, si el argentino Mariano Torres —quien marcó en ese último partido contra los heredianos— suma minutos, se convertirá en el extranjero con más partidos disputados a nivel costarricense por campeonato doméstico. Actualmente, tiene 355 partidos e igualó a Jorge “Flecha” Barboza con idéntico número de juegos.

Antes del parón de 20 días del campeonato, Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, mencionó que el receso podía afectar el ritmo del plantel.

“Es definitivo que no es bueno para ninguno y ya nos habíamos expresado sobre eso. Todo lo que sea de beneficio para la Selección Nacional, todos tenemos que hacer el esfuerzo. Vamos a tratar de analizar, resolver, tomar precauciones para que perder ritmo sea lo menos posible; hemos preparado cuáles van a ser nuestras actividades antes del siguiente juego”, opinó Vladimir.

Tras enfrentar a los rojiamarillos, a Saprissa le queda recibir a Liberia el domingo 30 de este mes y visitar a Sporting el domingo 7 de diciembre, para luego encarar las semifinales del campeonato.

