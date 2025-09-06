Guima, Medford y Kenton: Tres extécnicos de Costa Rica dictan sentencia sobre los males de la Selección

Josimar Alcócer buscó marcar diferencia contra Nicaragua con su habilidad, pero el partido le costó al extremo de la Selección de Costa Rica.

La Selección de Costa Rica no pudo con el combinado de Nicaragua. Los nacionales empataron 1 a 1 contra los pinoleros en el inicio de la fase definitoria de la eliminatoria mundialista a 2026, y llegaron los cuestionamientos, además de las preocupaciones.

La Nación consultó a tres exseleccionadores ticos de peso, quienes afrontaron procesos eliminatorios, para conocer cuál es la principal preocupación después de la igualdad y teniendo en cuenta que el martes hay una “final” en el Estadio Nacional contra Haití. Alexandre Guimaraes (mundialista de 2002 y 2006), Hernán Medford y Rodrigo Kenton (dirigieron en el proceso 2010) fueron los técnicos que desmenuzaron lo que pasa con Costa Rica.

Guimaraes explicó a La Nación que, para él, lo que sucede es un tema de aplicación que ya había detectado en otro juego, en la pasada Copa Oro.

“Yo creo que en Copa Oro hubo un partido en que, cuando se intentó hacer el cambio de una estructura de juego a otra, es decir, que se pasó de línea de cinco a línea de cuatro, en aquel momento el equipo lo resintió e inclusive vino un gol rival. Lo que yo sentí contra Nicaragua fue lo mismo”, manifestó.

“Siento que hubo una intención al cambiar la estructura para intentar hacer que el equipo todavía llegara más al área rival. Se pasó a un 4-3-1-2... Pero yo creo que en ese momento los jugadores no captaron, a la larga, la intención de ese cambio, y entonces, a partir de ahí, nace un descontrol que, teniendo un hombre de más y con la ventaja en el marcador... pues metió a Nicaragua en el partido”, agregó.

Miguel Herrera quedó bajo la mirada de tres técnicos históricos de Costa Rica: Alexandre Guimaraes, Rodrigo Kenton y Hernán Medford. (Canva/Canva)

Guima expresó que, cuando se da el cambio de sistema, él notó problemas en los perfiles de los nuevos puestos, ya que el carrilero derecho, Carlos Mora, pasó a ser lateral derecho, y aunque los posicionamientos son similares, hay obligaciones diferentes.

En el caso de Rodrigo Kenton, el DT que estuvo al mando de la Nacional en el proceso a 2010, resaltó que detecta una desconexión entre la idea de Miguel Herrera y el plantel.

“Él no encuentra un sistema definido y tampoco encuentra los jugadores clave, sobre todo en el medio del campo”, acotó.

De hecho, Kenton fue más allá e hizo un llamado a ponerle atención a la captación de talento en selecciones menores.

“La historia de Ariel Arauz es muy llamativa, porque es el ejemplo de cómo se nos está escapando el talento. ¿Qué le falta a Costa Rica y Ariel Arauz, que está en Nicaragua? Ariel bien podría ser el volante que hoy Costa Rica está extrañando, pero los procesos de Selección Nacional fueron los que lo excluyeron”, profundizó.

Por su parte, Hernán Medford, quien fue el que inició el proceso hacia 2010, pronunció que, para él, hay “falta de fútbol”.

“A mí también me parece que no solo es de actitud, de correr y meter; hay que tener actitud para ofender, y en ese sentido yo no la vi. No es que pueda decir que no hay talento, que no hay ganas... es como la parte de fútbol, de aplicación, que siento que algo está faltando”, dijo.

El Pelícano mencionó que, en el juego, él “no ve a la Selección muy clara. Las combinaciones son confusas. A nivel de juego se quedó debiendo. Nicaragua se paró bien, tuvieron buena actitud, pero a la Selección le faltó”, finalizó.

Alexandre Guimaraes reforzó lo dicho por Medford al explicar que, si no está claro quién estará a cargo de esa función, pues es notorio que hay una falta del elemento conductor del juego.

“Costa Rica, no solo los partidos en casa, sino los partidos afuera —principalmente el que nos vaya a tocar contra Haití— va a tener que proponer el juego. Siento que falta encontrar cómo controlo yo los partidos”, concluyó.