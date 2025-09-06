Uno a uno y calificaciones de la Selección de Costa Rica: triste empate ante Nicaragua

Alonso Martínez es custodiado por dos zagueros nicaragüenses en el compromiso de la Selección de Costa Rica en Managua.

En la primera fecha de la tercera y última fase de la eliminatoria mundialista, la Selección de Costa Rica, dejó escapar la primera victoria y debió conformarse con un empate 1-1 contra Nicaragua, rumbo a la clasificación al Mundial del 2026.

La Tricolor no aprovechó que los locales se quedaron con un jugador menos al minuto 53 y después abrir el marcador por medio de Alexis Gamboa. Parecía que la balanza se inclinaba a favor de los nuestros, pero Nicaragua dio pelea, provocó un penal y Byron Bonilla sentenció a Keylor Navas con el 1-1.

Nota y análisis del desempeño de cada jugador:

- Keylor Navas (7):

Mostró su experiencia en los primeros minutos del partido, dándole confianza a la parte baja. En el primer tiempo no fue exigido, salvo un tiro libre de Júnior Arteaga, que más de uno gritó como gol, pero no pasó nada. En el segundo tiempo, nada pudo hacer en el gol.

- Juan Pablo Vargas (7):

De los tres centrales, con perfil zurdo, Vargas actuó por la derecha y lo hizo bien, con buena marca y apoyándose con Carlos Mora. Estuvo atento a cualquier intento de los visitantes de generar peligro. Falló en la falta de penal que cometió en el complemento.

- Alexis Gamboa (9):

Estuvo atento en la marca y cuando lo intentaron superar, sacó a relucir su experiencia y el físico. Se habló y se entendió bien con Francisco Calvo y Juan Pablo Vargas, los otros dos centrales. En el segundo tiempo se lució con su gol de cabeza al minuto 59.

- Franisco Calvo (8):

Buen juego de Calvo, seguro en la marca y como todos los demás en la zaga. Estuvo atento para apoyar a Joseph Mora, o tener salida con él por el costado izquierdo

- Carlos Mora (6):

En el primer tiempo se completó bien con Juan Pablo Vargas, pero le faltó sumarse más a la ofensiva. Al minuto 22 tuvo una buena combinación con Manfred Ugalde, disparo de Mora que pasó cerca del marco pinolero.

- Joseph Mora (7):

Seguro en la marca y cuando pudo se sumó al ataque para ser opción de pase para Alcócer, o apoyarlo en labores a la ofensiva. En el segundo tiempo se vio poco y fue sustituido al 63, aparte de que la Selección, ya tenía un hombre más.

- Orlando Galo (8):

Es el que se faja en el medio campo, pero le faltó ayuda, porque no puede hacer todos los recorridos y por momentos, Ariel Arauz con su movilidad, lo hizo trabajar horas extras.

Este fue el equipo titular de la Selección de Costa Rica en el partido contra Nicaragua, en la eliminatoria mundialista. (MR Agencia - Emanuel Morales Bustos para La Nación/MR Agencia - Emanuel Morales Bustos para La Nación)

- Brandon Aguilera (5):

Sigue sin convencer, trata de aparecer, de llevar los hilos del juego, pero por lapsos se pierde. Brandon es intermitente y cuando busca ayudar en la marca, llega tarde y comete falta. Fue sustituido al terminar el primer periodo.

- Josimar Alcócer (7):

Bien aplicado, esforzado y con ganas de anotar. Pero en algunos momentos del primer tiempo le faltó apoyarse, abusó del uno contra uno. En el complemento no se notó.

Miguel Herrera, director técnico de la Selección de Costa Rica, no logró sacar provecho del hombre de más ante Nicaragua. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

- Alonso Martínez (7):

Se vio poco en el primer tiempo, pero casi no lo buscaron y cuando al minuto 15 corrió por ganar el balón, tras el pase de Manfred Ugalde y quedar de cara al gol, el servicio de Ugalde fue un poco fuerte.

- Manfred Ugalde (8):

Le abre espacios a sus compañeros, esforzado, baja a recibir la pelota, la pide y encara. Sin duda el mejor del equipo.

- Alejandro Bran (7):

Llegó a darle equilibrio al mediocampo y se sintió mejor cuando Nicaragua se quedó con 10 al minuto 53, luego, seis minutos después, asistió a Alexis Gamboa para que abriera el marcador.

La Selección de Costa Rica debutó en la eliminatoria con empate 1-1. (shu/Emanuel Morales Bustos, MR Agencia)

- Anthony Contreras (5):

Casi no se notó, pero no lo buscaron. Entró cuando la Selección tenía un jugador más y el equipo dejó crecer a Nicaragua en su juego.

- Kenay Myrie (5):

Entró cuando el partido expiraba y fue poco lo que pudo aportar.

- Ariel Lassiter (5):

La misma situación de Kenay Myrie, no pesó por el sector izquierdo. No se hizo sentir.