Puro Deporte

Uno a uno y calificaciones de la Selección de Costa Rica: triste empate ante Nicaragua

La escuadra nacional no supo aprovechar la ventaja que tuvo en el campo de juego

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro
Alonso Martínez es custodiado por dos zagueros nicaragüenses en el compromiso de la Selección de Costa Rica en Managua.
Alonso Martínez es custodiado por dos zagueros nicaragüenses en el compromiso de la Selección de Costa Rica en Managua. ( MR Agencia – Emanuel Morales Bustos/MR Agencia – Emanuel Morales Bustos)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Selección de Costa RicaNicaraguaMundial 2026
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.