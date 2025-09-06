Árbitro mexicano le roba el show al VAR en el Nicaragua vs. Costa Rica

El árbitro mexicano, Marco Ortiz, se robó el protagonismo en el Costa Rica - Nicaragua.

El central mexicano, Marco Ortiz, decidió quitarle el protagonismo al VAR en el cierre del duelo entre la Selección de Costa Rica y Nicaragua.

Cerca del minuto 80, Ortiz señaló un penal en el área tica, esto luego de una falta de Juan Pablo Vargas a Ariel Arauz, futbolista de Sporting FC.

El azteca no tuvo duda cuando pitó, sin embargo desde el VAR fue llamado para revisar la acción, sobre todo porque hubo una entrada a Manfred Ugalde previo a la señalización que pudo ser falta, mientras que el jalonazo que le hizo Vargas a Arauz fue fuera del área.

El analista arbitral, Greivin Porras, analizó las acciones.

“La jugada a Manfred Ugalde es más falta que la que sanciona como penal, por lo que ni siquiera debió llegarse al área de Costa Rica. Por otra parte, en la otra acción sí es falta clara de Juan Pablo Vargas, pero hay mala señalización porque Vargas comete la infracción fuera del área y se señala penal”, dijo.

Al final, Byron Bonilla le marcó desde el manchón blanco a Keylor Navas y puso el 1 a 1.

Porras declaró que se debe aclarar que la decisión final es del central, el VAR solo lo invita a consultar.