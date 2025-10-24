Exnadadora Marcela Cuesta se pronuncia de forma contundente sobre la suspensión de Francisco Rivas

Marcela Cuesta fue una de las exnadadora que denunció los supuestos abusos de entrenador Francisco Rivas.

La exnadadora Marcela Cuesta, quien junto con Claudia Poll y Manuel Rojas denunció el pasado 14 de julio al entrenador Francisco Rivas por supuestos abusos de diversos tipos en el medio Interferencia de la Universidad de Costa Rica, dio su opinión sobre la suspensión del técnico de 76 años.

La Unidad de Integridad Acuática (AQIU), ente adscrito a World Aquatics (Federación Mundial de Natación), inició una investigación sobre las denuncias de acoso y abuso contra Rivas y decretó la suspensión provisional del entrenador mientras se completa el proceso.

En el boletín también se indicó:

“Durante la suspensión provisional, que rige a partir de este jueves 23 de octubre, Rivas Espinoza no podrá ejercer ningún cargo, incluido el de entrenador, en World Aquatics, en ninguna organización continental acuática mundial ni en ninguna federación miembro de World Aquatics, incluidos clubes afiliados u organismos reconocidos”.

Marcela Cuesta, en su cuenta de Facebook —donde es muy activa—, expresó el sentimiento que la embarga tras conocer la decisión de la Unidad de Integridad Acuática (AQIU), que también notificó a la Federación Costarricense de Deportes Acuáticos (Fecoda).

“Todo momento llega…”

“Confiamos en que las autoridades costarricenses ahora sí van a actuar en protección del deporte y de todas las generaciones nuevas. Esto es un proceso que ha costado casi un año y confío plenamente en que tanto dolor y tanta maldad van a ser castigados”, afirmó Cuesta.

Marcela Cuesta fue la máxima ganadora en los Juegos Centroamericanos de Guatemala 1990 y formó parte del equipo que hizo historia en los Juegos Panamericanos de Indianápolis 1987.

En diciembre del 2024, Cuesta realizó una publicación en Facebook en la que afirmó:

“¿Por qué nadie habló de lo que sucedía en nuestro equipo de natación? El abuso constante —físico, psicológico y sexual— era un secreto a voces. Dirigentes, padres de familia y compañeros parecían saberlo, pero el silencio era absoluto. Nadie denunciaba, nadie confrontaba”.

Por su parte, Fecoda, en un comunicado de prensa, reprodujo el boletín enviado por la Unidad de Integridad Acuática (AQIU) y aclaró que, al tratarse de una investigación en curso, no puede referirse al tema.

El entrenador quien actualmente entrenaba en el Tenis Club, en conversación con La Nación el pasado 14 de julio, rechazó completamente las acusaciones de los exnadadores Claudia Poll, Marcela Cuesta y Manuel Rojas, e incluso se mostró sorprendido.

“Totalmente falso, rotundamente digo no sobre una agresión de cualquier clase. Rotundamente digo no. La señora (Marcela) Cuesta nadó muy poco tiempo; dejé de verla hace 37 años”, comentó Rivas a La Nación.