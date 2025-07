El mundialista de Italia 90 que se ganó el puesto con solo cuatro meses en Primera División

Apenas tenía cuatro meses de jugar en la Primera División cuando el técnico serbio Velibor Bora Milutinovic lo convocó a la Selección Nacional para los entrenamientos de preparación rumbo a la Copa del Mundo de Italia 90.

Tenía 23 años y recientemente había sido nombrado Novato del Año de la temporada 1989-1990 del fútbol nacional, tras sus destacadas actuaciones con el Club Sport Herediano.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de los medios de comunicación de la época fue que Geovanny Jara Granados era el hermano menor de Claudio Jara. Ambos fueron seleccionados para representar a Costa Rica en el inolvidable “Verano Italiano”, el primer Mundial mayor en la historia del país, celebrado hace ya 35 años.

Geovanny y Claudio Jara Granados, fueron una de las siete parejas de hermanos que asistieron al Mundial de Italia 90. Tonada de Buzón de Rodrigo (La Nación/Tonada de Buzón de Rodrigo)

De acuerdo con el periodista e historiador Rodrigo Calvo, en el Mundial de Italia 90 participaron siete parejas de hermanos de Emiratos Árabes Unidos, Yugoslavia, Egipto, Camerún, Países Bajos y Costa Rica, razón por la que se le conoció como “el Mundial de los Hermanos” o “la Copa de la consanguinidad o de la fraternidad”.

“Fue una gran experiencia poder compartir con mi hermano en el Mundial de Italia 90, y más aún con un grupo de compañeros y cuerpo técnico extraordinarios. Tanto es así que aún hoy nos reunimos cada vez que podemos”, recordó el menor de los Jara.

Geovanny y Claudio Jara sin duda causaron sensación, por lo que las entrevistas y fotografías en diversos medios fueron parte de aquella convivencia mundialista.

Geovanny Jara asistió al Mundial de Italia 90 con 23 años. Hoy tiene 57 años y es profesor de Educación Física. (La Nación/Fotografía: Marvin Caravaca/La Nación)

No obstante, sus participaciones fueron distintas: mientras el hermano mayor fue titular indiscutible en los cuatro partidos de la Copa del Mundo, y será recordado por el pase de taquito a Jan Cayasso en el gol ante Escocia (1-0,) el menor no tuvo minutos en cancha.

“Fue una lástima no haber podido jugar en el Mundial, pero fue una experiencia increíble. La unión del plantel permanece hasta hoy. Volver a encontrarnos después de 35 años en la Gala de conmemoración fue muy agradable. Tenía muchas ganas de ver a (Héctor) Marchena, quien jugó conmigo en el Herediano, y a otros compañeros a quienes hacía tiempo no saludaba”, expresó Jara.

Geovanny Jara y Claudio Jara compartieron muy buenos momentos durante su preparación para el Mundial de Italia 90. Aquí, en la grabación del video de la canción Lo daremos todo. (Archivo)

Geovanny Jara y su faceta como educador

Tras una carrera profesional de 17 años, en la que jugó para el Herediano, Puntarenas FC, Belén FC y Ramonense y logró un título nacional con el Team en 1993 y asistió a la Copa del Mundo de Italia 90, Geovanny Jara decidió retirarse. Para entonces ya se había formalizado su carrera universitaria.

“Soy profesor de Educación Física y de fútbol en el Sistema Educativo Montealto desde hace 20 años. Gracias a Dios tengo la oportunidad de ejercer una profesión que siempre me llamó la atención, en la cual me siento muy a gusto y que me ha dado calidad de vida”, comentó Jara.

Geovanny confesó que muchas de las enseñanzas que le dejó Bora Milutinovic durante el Mundial ahora las transmite a sus estudiantes, no solo en el ámbito deportivo, sino también en lo personal, con el objetivo de formar buenos seres humanos.

“Con mis alumnos converso sobre la importancia de la unión de grupo que tuvimos los jugadores y el cuerpo técnico durante el Mundial. Fue algo extraordinario lo que hizo Bora. A ellos les transmito que, para alcanzar las metas, en un grupo debe existir lealtad; todos deben trabajar por un mismo objetivo y sacrificarse por los compañeros si se quiere triunfar, como Bora nos lo enseñó”, enfatizó Jara.

El exlateral rojiamarillo también inculcó la importancia del estudio a su hijo Andrés Jara, con la intención de que comprendiera que el fútbol no es para siempre y que es fundamental prepararse profesionalmente.

“Andrés jugó en el Municipal Liberia, Guanacasteca e Inter San Carlos, en la Liga de Ascenso. Sin embargo, en los últimos seis meses ha estado terminando su carrera. Le insistí en que el fútbol no dura para siempre y debía estar preparado. Por eso estoy feliz de que esté por graduarse y que tenga una nueva oportunidad de salir adelante”, concluyó Jara.