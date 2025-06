Mundialista de Italia 90 asegura ser un orgulloso exbananero que trabaja sus fincas y ganado

El fútbol y el reconocimiento por sus logros deportivos no nublaron su deseo de volver a sus orígenes, al lugar donde batalló contra la pobreza y las dificultades económicas, entre bananales, palma africana y el sol abrasador de Palmar Sur, en Osa, Puntarenas.

Sin duda, el fútbol le dio la oportunidad de progresar, de hacerse un nombre y convertirse en un ejemplo para los sureños, como él mismo afirma, al ser uno de los jugadores que representó por primera vez a Costa Rica en una Copa del Mundo: Italia 90.

Róger Policía Gómez Tenorio, quien jugó tres de los cuatro partidos en aquella cita mundialista (ante Escocia, Brasil y Suecia), hoy vive con su esposa e hijas en el lugar del que salió para iniciar la aventura que comenzó con el Liceo Pacífico Sur de Ciudad Cortés, cuando se coronó campeón colegial en Santa Cruz, Guanacaste, en 1982.

También quedó en la historia del balompié nacional por ser el primer jugador en anotar en la extinta Copa UNCAF, en su primera edición en 1991, en el viejo Estadio Nacional al marcar el tanto con el que Costa Rica venció 2-0 a Honduras, en el partido inaugural.

“Llegar a la Primera División me costó mucho, fue muy difícil. Venía de una zona un poco olvidada, más por las circunstancias de aquellos tiempos. Fue todo un orgullo representar a esta región del país. Me siento muy contento hasta el día de hoy. Me siento orgulloso de ser sureño y exbananero”, comentó Gómez.

Róger llegó al Cartaginés en 1989 y combinó el fútbol con un trabajo en la Comandancia de Cartago, lo cual le valió el apodo de “Policía”, su nombre de guerra en el fútbol y con el que se hizo conocido.

El mundialista de Italia 90 siempre tuvo en mente regresar a su tierra natal, al lugar que lo vio nacer y donde hoy trabaja en su propia finca. Tras su paso por Cartaginés, Herediano, Municipal Turrialba, Pérez Zeledón y, finalmente, Municipal Osa —en el ocaso de su carrera deportiva—, decidió establecerse como finquero.

Róger 'Policía' Gómez jugó el Mundial de Italia 90 con 25 años. Hoy a los 60 años es un orgulloso finquero de la Zona Sur de Costa Rica. (La Nación/La Nación/Marvin Caravaca)

Róger ‘Policía’ Gómez y su faceta de finquero

El “Policía” primero incursionó en unas fincas arroceras en Venecia de Osa, donde buscó darle una mejor vida a su familia.

“¿Acaso hay mejor cierre para la carrera de un futbolista que contribuir al desarrollo de una zona que siempre he llevado en mi corazón? Tenía muchos proyectos. Actualmente, estamos trabajando en una finca de palma aceitera y de ganado. Me asenté allá y por eso no viajo mucho a San José. Estoy tranquilo, estoy bien con mi familia”, expresó Gómez.

Alejado del fútbol en los últimos años y dedicado a trabajar la tierra, Róger Gómez sentía un gran deseo de volver a ver a sus excompañeros de Italia 90.

“A pesar de que ha pasado mucho tiempo, se conservan muchos recuerdos, y muy buenos todos. Verlos otra vez fue muy emocionante, porque tenía mucho tiempo de no verlos, de conversar y compartir como en aquellos días”, declaró Gómez, quien hoy tiene 60 años.

El ahora finquero confesó que el compañero a quien tenía más tiempo sin ver era Alexandre Guimaraes.

“Con Guima bromeamos. Sinceramente, tenía demasiado tiempo de no vernos. Estuvimos hablando de muchas cosas. Evidentemente, yo lo sigo por sus logros deportivos y su trabajo, pero no había tenido la oportunidad de felicitarlo y hablar con él en persona”, explicó Gómez.

Róger Gómez fue una de las sorpresas del técnico Velibor Bora Milutinovic en la Selección Nacional, al ser titular indiscutible en la fase de grupos. No jugó en octavos de final por una suspensión tras acumular dos tarjetas amarillas.

“De pronto, la gente pensaba que uno no estaba en los planes para jugar, pero Bora me había dicho que podía ser titular unos días antes. Me pidió que hiciera algunas cosas específicas y, al final de cuentas, todo salió bien. Fue una de las mejores experiencias de mi vida”, manifestó Gómez.