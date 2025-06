El corajudo mundialista de Italia 90 que hoy labora como guardia de seguridad

La imagen levantándose del suelo y empujando al brasileño Careca durante el Mundial de Italia 90, demostrándole que no le tenía miedo ni lo amedrentaba la camiseta de la Canarinha, quedó para siempre en la memoria de los costarricenses como un símbolo de lucha, pundonor y amor por los colores de Costa Rica.

Aquella acción reflejó el coraje y la determinación del volante Héctor Marchena de la O, quien se destacó por su entrega y firmeza al disputar cada balón durante la cita mundialista en Italia, a la que asistió con tan solo 25 años.

Héctor Marchena habla de su vida

Treinta y cinco años después, Héctor volvió a reunirse con sus compañeros durante la gala conmemorativa del debut de Costa Rica en Italia 90, cuando la Selección venció 1-0 a Escocia en el inolvidable “Verano Italiano”.

Héctor Marchena actualmente tiene 60 años. Cuando asistió al Mundial de Italia 90, tenía 25 años. La Nación (La Nación/La Nación)

El reconocido jugador, hoy alejado del fútbol, vivió en los Estados Unidos durante siete años y regresó al país, donde hoy labora en uno de los empleos que le apasiona.

“Lo más importante para mí era ver a todos mis compañeros, principalmente al ‘Genio’, como le digo a Bora. Aquí estamos para recordar esa gran gesta que logramos con mucho sacrificio. Dichosamente, todo nos salió bien. Hubiese sido mejor si contra Checoslovaquia hubiéramos seguido las instrucciones de Bora, pero, lamentablemente, hicimos cambios”, recordó Marchena en el Auditorio del Museo de los Niños, donde se realizó la actividad el miércoles.

El exjugador de Cartaginés y Herediano admite que técnicamente no era el mejor futbolista, pero que, en cuanto a entrega al momento de marcar, nadie podía igualarlo. Además, recordó con orgullo que en el Mundial compartió cancha con grandes figuras, y que ese grupo era más que un equipo: eran hermanos.

“Era bueno para entrenar, me sacrificaba bastante, era fuerte, y eso me ayudó a salir adelante. Lo importante es que estaba rodeado de grandes jugadores como Juan Cayasso, Rónald González, Hernán Medford, Róger ‘Policía’ Gómez y, a la par, Mauricio Montero y Róger Flores… ¡Imagínese lo que era jugar al lado de ellos!”, añadió Marchena.

Precisamente, el volante de contención confesó que tenía muchos deseos de reencontrarse con viejos conocidos como Rónald González y el “Policía” Gómez, entre otros.

“A todos mis compañeros los llevo en el corazón. Verlos nuevamente fue una gran alegría. El Mundial de Italia 90 fue maravilloso para Costa Rica, al igual que el de Brasil 2014. Pero nosotros fuimos el inicio, demostramos que sí se puede y que Costa Rica tiene calidad para competir contra cualquiera”, enfatizó Marchena.

Héctor Marchena y su actualidad

El corajudo exfutbolista, a sus 60 años, confesó años atrás haber enfrentado una lucha interna contra la adicción al alcohol. Incluso se marchó del país para empezar de nuevo y poder ayudar económicamente a sus hijas con sus estudios.

“Estuve en Estados Unidos durante siete años, pero ya regresé. Espero volver pronto, vamos a ver cómo se mueven las cosas. Allá trabajé un tiempo en fútbol, con ligas menores, y también, junto con mi esposa, tenemos una compañía de limpieza. Vamos a ver qué me depara el futuro”, comentó Marchena.

El mundialista de Italia 90 señaló que no fue fácil, pero era necesario hacer el esfuerzo para salir adelante y ganarse la vida.

“Aquí la situación estaba dura, y para ayudar a mis hijas a estudiar me fui a trabajar a Estados Unidos. Porque aquí solo no podía y no me alcanzaba el dinero. Por dicha, ya terminaron sus estudios y ahora estoy de vuelta en el país después de siete años. Actualmente, trabajo en una empresa de seguridad, algo que siempre me ha gustado”, expresó.

Hoy en día, Héctor labora en la Municipalidad de Goicoechea con un horario alterno, donde es común que lo reconozcan y quieran saludarlo.

“Siempre me gustó trabajar como agente de seguridad. Cuando la gente me reconoce y quiere tomarse fotos conmigo, le pido permiso al jefe. Hay que ser humilde, creo que es una cualidad que siempre me ha caracterizado. Por eso trato de complacerlos, pero siempre pidiendo permiso. Primero está el trabajo”, concluyó aquel muchacho que no le tenía miedo a nadie. Ni a Careca.