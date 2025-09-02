El ‘chamaco’ de la Selección de Costa Rica que no le teme a nadie genera la admiración de un legionario

Julio Cascante se integró desde el fin de semana a la Selección Nacional de Costa Rica.

Julio Cascante inició el proceso rumbo a la Copa del Mundo 2026 como un hombre importante en el esquema del extécnico de la Selección de Costa Rica, Gustavo Alfaro. El zaguero del Austin FC, de la MLS, sin embargo, no había tenido constancia bajo el mando de Miguel Herrera, aunque fue convocado para el inicio de la tercera ronda eliminatoria.

Costa Rica jugará contra Nicaraguá el próximo viernes y el 9 de setiembre se las verá frente a la selección de Haití.

El defensor ahora disfruta compartir con un compañero por el que dejó claro sentir gran admiración: el jugador de Alajuelense, Santiago Van der Putten, quien sí ha contado con la confianza de Herrera desde que el mexicano asumió el cargo como seleccionador nacional.

“Santi es un jugadorazo, joven, importante, con ganas de aprender; la verdad es que aporta muchísimo”, afirmó sobre el manudo.

Van der Putten tiene solo 21 años, pero ya está en la agenda de clubes europeos. El Barcelona B hizo un acercamiento con Liga Deportiva Alajuelense, pero la oferta no llegó ni a $200.000, muy baja para un futbolista de tanta proyección.

De igual forma, el futbolista tico que milita en la MLS recordó a Jeyland Mitchell, con quien compartió en la era anterior. Para Cascante, jugadores como Van der Putten y Mitchell, sumados a los de mayor experiencia como él mismo, Francisco Calvo y Juan Pablo Vargas, conforman una zaga muy competitiva.

“Sí, sin duda. En lo personal, creo que esta es la zona de mayor competencia de la Selección Nacional. No puedo decir que voy a jugar, por ejemplo; yo sé que la competencia es dura, es difícil, y eso solo beneficia al equipo”, resaltó.

Cascante, tras tener sus primeros contactos con Miguel Herrera, comprendió claramente lo que el seleccionador de nacionalidad mexicana está buscando en el equipo.

“Él quiere agresividad, ataque; quiere que seamos así tanto en ofensiva como en defensiva”, describió.

Julio también dejó claro que, al menos para él, no representa una preocupación el estado del Estadio Nacional de Nicaragua, pese a que mucho se ha comentado sobre el mal estado de su gramilla sintética.

“Si afecta, afectará a los dos equipos. Tenemos que demostrar que somos un equipo determinante”, finalizó.

La línea defensiva de Costa Rica se perfila para estar conformada por Francisco Calvo, Juan Pablo Vargas y un tercer nombre aún por definir, ya que ese era el puesto habitual de Jeyland Mitchell. Actualmente, ese lugar se disputan Santiago Van der Putten, Alexis Gamboa y Julio Cascante.