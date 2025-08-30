Costa Rica tendrá un tercer representante en el Mundial de Atletismo

Daniela Rojas competirá en su primer Mundial de Atletismo, en Tokio, Japón. Su debut será el 15 de setiembre en las eliminatorias.

Después de romper el récord nacional en tres ocasiones en menos de un mes, bajar de los 56 segundos en su especialidad y subir al podio en eventos europeos, la vallista costarricense Daniela Rojas Gutiérrez recibió una de las mejores noticias de su vida.

La World Athletics le informó este sábado 30 de agosto que es una de las 40 atletas con su lugar asegurado en la prueba de los 400 metros vallas femenino del Mundial de Atletismo de Tokio, Japón, que iniciará el próximo 13 de setiembre.

“Venía llegando a la pista Rafael Ángel Pérez de Hatillo para mi entrenamiento de rutina cuando recibí la noticia de parte de la presidenta de la FECOA, Geen Clarke. Está de más decir que la recibí con una gran emoción, alegría y lágrimas”, relató Rojas, quien estaba a la espera de la confirmación si lograba entrar en el corte.

Daniela se ubicó en el puesto 43. Sin embargo, aún la entidad del atletismo mundial debía revisar si había exclusiones. La italiana Linda Olivieri, quien ocupa el puesto 41, no entró debido a que su país ya cumplió con la cuota de participación (tres plazas), y otras dos atletas quedaron fuera por lesión.

La costarricense debutará en el Estadio Olímpico de Tokio el lunes 15 de setiembre, en la serie eliminatoria de los 400 metros vallas.

“Estoy sumamente contenta porque sería mi primer mundial, la verdad es un sueño que he tenido desde hace muchos años y ya poder concretarlo con ayuda de mi entrenador Emmanuel Chanto y de Coopenae me hace muy feliz”, contó Rojas.

El entrenador Emmanuel Chanto, encargado de la preparación de Rojas, se mostró complacido por el esfuerzo y la disciplina de su pupila.

“Hace un año empezamos a trabajar con la mira puesta en los principales eventos de atletismo mundial y su progreso ha estado bien planificado. Obtuvimos resultados muy buenos y quizá un par que no fueron tan exitosos como lo esperábamos en su momento”, comentó Chanto a La Nación.

El estratega destacó el deseo de Daniela de seguir mejorando sus marcas.

“La disciplina y la perseverancia que hemos tenido son muy importantes. Para mí es una atleta nueva, pues debía conocer sus características para, junto a ella, avanzar en todos los aspectos. El trabajo realizado en tan poco tiempo ha sido muy beneficioso”, expresó Chanto.

De acuerdo con el entrenador, la clasificación era una posibilidad que analizaban, pero no era el objetivo principal.

“Después del análisis que hicimos, nuestra meta principal era correr por debajo de los 56 segundos, lo cual logramos. De ahora en adelante todo lo que consigamos es ganancia. Aún debemos mejorar aspectos tácticos y técnicos para la próxima temporada, y esperamos correr más rápido en el futuro”, declaró Chanto.

Tres ticos al Mundial de atletismo

Costa Rica tendrá en el Mundial de Atletismo de Tokio a tres representantes: Daniela Rojas y Gerald Drummond, en los 400 metros vallas, y Diana Bogantes, en la maratón.

Inicialmente el país contaba con una cuarta clasificada, la marchista Noelia Vargas Mena, quien estaba entre las 50 mejores de acuerdo con el escalafón de la World Athletics.

Sin embargo, la atleta de 25 años y su madre y entrenadora, Dixiana Mena, tomaron la difícil decisión de no asistir al campeonato, luego de que los exámenes médicos confirmaran que padecía cálculos en la vesícula y debía iniciar tratamiento.

“En un evento en La Coruña, España, Noelia se sintió muy mal y se retiró a pesar de marchar entre las primeras. Tenía mucho dolor y tardamos alrededor de cuatro horas en lograr estabilizarla. No sabíamos con certeza qué tenía y nos preocupó bastante. Por eso la llevamos a un especialista, y fue cuando la diagnosticaron”, relató Mena.