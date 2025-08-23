Fútbol

Doloroso padecimiento obliga a Noelia Vargas a renunciar al Mundial a pesar de estar clasificada

Marchista Noelia Vargas y su entrenadora, Dixiana Mena, se vieron obligadas a no competir en el Mundial de Atletismo en Japón

Por Juan Diego Villarreal
28/08/2024 Volcán Irazú. La marchista Noelia Vargas realizó intenso entrenamiento en la playa volcánica del macizo y con él empezó la pretemporada de cara al nuevo ciclo olímpico. Su mamá y entrenadora, Dixiana Mena, estuvo atenta a todos los detalles. Foto: Rafael Pacheco Granados
Noelia Vargas realizó parte de su pretemporada en la playa de arena del Vocán Irazú, de cara al nuevo ciclo olímpico. (Rafael Pacheco Granados)







