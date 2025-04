Noelia Vargas encontró en el canto lírico un aliado para su carrera deportiva

Lo que comenzó como un simple pasatiempo para la marchista Noelia Vargas Mena —a quien le gustaba cantar en su casa— se transformó en uno de sus aliados para mejorar su rendimiento, algo que jamás imaginó que sucedería en menos de un año de practicarlo formalmente.

Desde agosto de 2024, Noelia comenzó a estudiar y a tomar clases de vocalización y canto lírico con el profesor Ono Mora Norori, director y docente de la Academia de Canto Avenida Acústica, en Escazú, sin prever que aquella decisión también impactaría positivamente en su desempeño deportivo.

Tras presentarse en dos conciertos junto a su hermano, Alejandro Vargas Mena, la atleta de 25 años aseguró sentirse con mucha confianza y determinación para seguir mejorando, tal como lo ha hecho a lo largo de su carrera deportiva.

El canto lírico: La otra disciplina de la atleta Noelia Vargas

“Es toda una experiencia nueva. Empecé en agosto del año pasado y no esperaba desarrollar la voz como lo he hecho hasta ahora; la verdad es que ha sido bastante rápido. Desde el principio me gustó mucho y me esforcé para estar a la altura en el canto lírico, donde también doy lo mejor de mí”, confesó Vargas.

La marchista puriscaleña, quien el sábado 26 de abril rompió el récord nacional de los 5,000 metros marcha en pista al cronometrar en Estados Unidos un tiempo de 22:54.88 —superando la marca anterior de 25:41.47, que tenía 21 años en manos de Karolyn Hernández—, aseguró estar muy entusiasmada con el canto.

“Nunca había recibido clases de canto. Mami (Dixiana Mena) siempre me insistía en que debía tomar clases, pero yo no le hacía caso. Fue hasta el año pasado que decidí recibir entrenamiento vocal con el profesor Ono Mora, y desde entonces he ido de su mano, ya que es un excelente maestro de canto lírico”, expresó Vargas.

Noelia Vargas recibe el apoyo de su madre y entrenadora, Dixiana Mena, quien la impulso a estudiar canto e incursionar en la marcha atlética. (Jose Cordero/José Cordero)

Noelia Vargas y los nervios por estar en el escenario

Noelia enfatizó que el canto lírico es muy exigente y requiere de mucha resistencia, al igual que la marcha, por lo que considera que es una combinación ideal que jamás habría imaginado. Poco a poco ha venido mejorando y obteniendo resultados, lo cual la llena de orgullo.

“En lo deportivo, me ayuda a controlar la respiración, ya que debemos emplear todo el esfuerzo para alcanzar la vocalización correcta en ciertas canciones, lo cual es muy difícil y exige mucha resistencia pulmonar. Esto se complementa con el deporte de una forma que no esperaba”, explicó Vargas.

La atleta, quien participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, confesó que resulta cansado combinar los entrenamientos en la madrugada con las clases de canto, pero es consciente de que apenas comienza y que debe mejorar y practicar bastante.

“En esto del canto vamos mejorando. Por ejemplo, la pieza que estoy vocalizando es en alemán y es bastante complicada, pero estamos aprendiendo y progresando, igual que en el deporte, lo que nos da mucha confianza. En el canto apenas soy una novata y, de momento, lo estoy disfrutando mientras continúo con mi carrera deportiva”, dijo Vargas.

Noelia Vargas recibe clases de canto lírico, con el profesor Ono Mora Norori, quien es director y docente de la Academia de Canto Avenida Acústica, en Escazú. (Jose Cordero/José Cordero)

En sus primeras dos presentaciones con la academia, Noelia vivió la emoción de una debutante, pero también sufrió una de las decepciones más comunes en el canto.

“Sinceramente, en las competencias deportivas ya no me dan nervios, pero el día de la presentación, junto a mi hermano Alejandro, sí me puse nerviosa, y a ambos se nos fue la voz. Fue un poco frustrante porque habíamos ensayado mucho. Finalmente, logramos completar la presentación. En nuestra segunda aparición ya dominamos mejor los nervios y nos fue bien”, añadió Vargas.

Por ahora, Noelia se concentra en sus entrenamientos de marcha para las competencias en República Checa y España, mientras sigue disfrutando del canto.

“Sinceramente, no tengo claro hasta dónde quiero llegar en el canto. Lo importante es que me gusta y lo disfruto; ya veremos hasta dónde llegamos. De momento, me ayuda en mis competencias deportivas, y eso es lo que valoramos, porque es una combinación que me saca de la rutina”, concluyó Vargas.