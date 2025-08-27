Otros deportes

Costa Rica tendrá a dos representantes en el Mundial de Atletismo de Tokio

Costa Rica cuenta con dos atletas clasificados al Mundial, una que aún está a la espera y otra que obtuvo el boleto, pero no asistirá por enfermedad

Por Juan Diego Villarreal
Gerald Drummond Diana Bogantes Mundial de Atletismo, Tokio, Japón 2025 13 de setiembre del 2025 La Nación
Diana Bogantes, en la media maratón y Gerald Drummond, en los 400 metros vallas, están clasificados al Mundial de Atletismo de Tokio, Japón (La Nación/La Nación.)







Gerald DrummondDiana BogantesMundial de Atletismo de Tokio, Japón
Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

