Daniela Rojas impone récord nacional y está a las puertas del Mundial de Atletismo

#UH #CostaRica 🇨🇷 #DanielaRojas 🏃🏻‍♀️ Esto no es una repetición 😱🔥 Hace pocos minutos Daniela Rojas-Atleta 🏃🏼‍♀️ 🇨🇷 acaba de establecer nuevamente un Nuevo Récord Nacional 🇨🇷 en los 400m con vallas 😱🤯😳, esta vez en la final del NACAC Athletics Championships 2025 🇧🇸 🔥 #Dani 🏃🏼‍♀️ logró el 4to lugar de la final con una marca de 55.67 💥 y mejoró su reciente récord de 55.86 realizado el día de ayer 💪🏽😎 Dani estuvo muy cerca de darnos una medalla 🎖️, pero lo más importante es que en cuestión de horas se superó así misma dos veces 💣 Comité Olímpico Nacional de Costa Rica

La vallista costarricense Daniela Rojas demostró estar en un gran nivel al correr por segunda ocasión consecutiva en menos de 56 segundos e imponer, una vez más, récord nacional en los 400 metros con vallas.

Daniela estuvo en la pelea por la medalla de bronce en la final del NACAC Athletics Championships 2025, que se realiza en Barbados. La costarricense protagonizó una gran carrera, luchando por la presea hasta la línea de meta, y además se metió en la disputa por un cupo al Mundial de Atletismo de Tokio, Japón.

Daniela Rojas es actualmente la campeona nacional y centroamericana de los 400 metros con vallas. (Lilly Arce/Lilly Arce)

La atleta oriunda de Heredia finalizó en el cuarto lugar con un tiempo de 55 segundos y 67 centésimas (55.67), mejorando su reciente récord de 55.86, establecido este viernes 15 de agosto, durante las eliminatorias de la prueba.

Más allá del cuarta posición, la progresión de Daniela Rojas es sumamente importante de cara a los Juegos Centroamericanos de Guatemala, que se realizarán en noviembre próximo.

El primer lugar fue para Tia-Adana Belle, de Barbados, con 54.67; seguida de Sanique Walker, de Jamaica, con 54.94; y Yara Amador Aldoba, de México, también con 54.94.

Según el entrenador y especialista Jorge Lobo, al día de hoy Daniela alcanzaría 1216 puntos en el ranking de World Athletics, ubicándose en el puesto 40, sin tomar en cuenta aún al resto de competidoras a nivel mundial.

De momento estaría clasificando en el último puesto al XX Campeonato Mundial de Atletismo, que se celebrará en Tokio, Japón, del 13 al 21 de setiembre de 2025. No obstante, habrá que esperar a este lunes 18 de agosto, cuando se dé a conocer la lista definitiva de clasificadas.

Por otra parte, la vallista puriscaleña Andrea Carolina Vargas concluyó en la octava posición de la final de los 100 metros con vallas, donde también se había clasificado el viernes. Andrea terminó la prueba en la octava casilla con un crono de 13.46, despidiéndose así de la posibilidad de clasificar al Mundial.