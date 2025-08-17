Otros deportes

Daniela Rojas impone récord nacional y está a las puertas del Mundial de Atletismo

La vallista Daniela Rojas, por segunda ocasión consecutiva, corrió los 400 metros con vallas por debajo de los 56 segundos

Por Juan Diego Villarreal

#UH #CostaRica 🇨🇷 #DanielaRojas 🏃🏻‍♀️ Esto no es una repetición 😱🔥 Hace pocos minutos Daniela Rojas-Atleta 🏃🏼‍♀️ 🇨🇷 acaba de establecer nuevamente un Nuevo Récord Nacional 🇨🇷 en los 400m con vallas 😱🤯😳, esta vez en la final del NACAC Athletics Championships 2025 🇧🇸 🔥 #Dani 🏃🏼‍♀️ logró el 4to lugar de la final con una marca de 55.67 💥 y mejoró su reciente récord de 55.86 realizado el día de ayer 💪🏽😎 Dani estuvo muy cerca de darnos una medalla 🎖️, pero lo más importante es que en cuestión de horas se superó así misma dos veces 💣 Comité Olímpico Nacional de Costa Rica

Posted by Run 506 Latinoamérica on Saturday, August 16, 2025







Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

