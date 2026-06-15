Costa de Marfil amarga a Ecuador en los últimos minutos de su debut en el Mundial

El delantero de Costa de Marfil Amad Diallo (izquierda) celebra el gol de su equipo durante la victoria ante Ecuador en Filadelfia, por el grupo E del Mundial 2026.

Filadelfia, Estados Unidos. Ecuador sucumbió 1-0 ante Costa de Marfil en su debut este domingo en el Mundial 2026, donde la perla marfileña Yan Diomande fue vital para enterrar la invencibilidad de 19 partidos de la Tricolor sudamericana.

Amad Diallo, otra de las caras prometedoras de los Elefantes, propinó en Filadelfia la primera derrota a la selección ecuatoriana desde setiembre de 2024 con un tanto en el minuto 90′ tras un pase por izquierda de Wilfried Singo.

El delantero del Manchester United dio los tres puntos a su país en su regreso a una Copa del Mundo, en la que no decía presente desde 2014, y en un duelo clave en la lucha por uno de los dos boletos directos del Grupo E para dieciseisavos de final.

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