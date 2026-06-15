Fútbol

Costa de Marfil amarga a Ecuador en los últimos minutos de su debut en el Mundial

Ecuador pagó caro un descuido al cierre de su primer partido en el Mundial 2026

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Por AFP
El delantero de Costa de Marfil, número 15, Amad Diallo (izquierda), celebra el primer gol de su equipo durante el partido de fútbol del Grupo E de la Copa Mundial de 2026 entre Costa de Marfil y Ecuador.
El delantero de Costa de Marfil Amad Diallo (izquierda) celebra el gol de su equipo durante la victoria ante Ecuador en Filadelfia, por el grupo E del Mundial 2026. (CHARLY TRIBALLEAU/AFP)







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