Polémica en el Mundial: 13 selecciones responden con dureza al presidente de la UEFA

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, enfrenta fuertes cuestionamientos por parte de trece federaciones mundialistas. Sus declaraciones generaron un firme rechazo.

Este domingo 14 de junio surgió una fuerte polémica en la Copa del Mundo 2026. Trece federaciones nacionales lanzaron un sorpresivo comunicado como respuesta directa a unas críticas que hizo el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, durante una entrevista en un canal de Eslovenia.

Los equipos firmantes expresaron una profunda decepción por las palabras del jerarca europeo, pues el alto dirigente calificó como “sin interés” a muchos de los compromisos del Mundial y que esta expansión a 48 países no fue buena para el fútbol.

El documento de respuesta cuenta originalmente con las firmas de Senegal, Cabo Verde, Curazao, Uzbekistán, Congo y Haití. Asimismo, Argelia, Túnez, Marruecos, Egipto, Ghana, Costa de Marfil y Sudáfrica se unieron como solidaridad.

En dicho pronunciamiento, las federaciones expresan: “Para nuestros países, la clasificación a la Copa Mundial de la FIFA representa una hazaña histórica y la realización de un sueño compartido por generaciones”.

Además, que “no existe ningún partido de la Copa Mundial de la FIFA que carezca de importancia”.

El documento concluye con un mensaje contundente. “El balompié no pertenece a un grupo reducido de dirigentes privilegiados. La fuerza de este deporte reside en su universalidad.

“Para muchos países, participar en la Copa Mundial de la FIFA no es solamente una hazaña deportiva. Es un momento que inspira a una generación, acelera el desarrollo del fútbol y crea recuerdos que duran toda la vida”, indicaron.

Al momento de emitir el comunicado 4 de las 13 selecciones que aparecen en el documento ya debutaron: Haití, Curazao y Sudáfrica perdieron sus respectivos duelos, mientras que Marruecos empató frente a Brasil.