Fútbol

Polémica en el Mundial: 13 selecciones responden con dureza al presidente de la UEFA

Trece federaciones responden con firmeza a los cuestionamientos de Aleksander Ceferin, jerarca de la UEFA, contra el Mundial de 48 países

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Por Steven Torres
El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, enfrenta fuertes cuestionamientos por parte de trece federaciones mundialistas. Sus declaraciones generaron un firme rechazo.
El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, enfrenta fuertes cuestionamientos por parte de trece federaciones mundialistas. Sus declaraciones generaron un firme rechazo. (Fotocomposición de Canva/Fotocomposición de Canva)







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Steven Torres

Steven Torres

Estudiante de periodismo en la Universidad Costa Rica. Apasionado de los deportes desde sus primeros recuerdos. Con experiencia en la Federación Costarricense de Fútbol, cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales 2026 y creador de Marcador Final, un canal de YouTube dedicado al fútbol.

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