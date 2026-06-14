Países Bajos vs. Japón: arranca uno de los duelos más atractivos del Mundial 2026

Países Bajos propone pero Japón no se queda atrás. El combinado nipón espera en su cancha y cuando recupera la pelota impone sus condiciones. En 21 minutos del encuentro, la FIFA reporta un 50% de posesión del balón del conjunto naranja en ataque, contra un 37% de Japón y un 13% en disputa. En disparos a puerta, cada equipo tiene un disparo.

Peligro Copiado!

Apenas en el arranque del partido y Países Bajos ya llevó peligro. Disparo de Malen al minuto dos, que obligó al arquero de Japón a rechazar. La jugada inició Cody Gakpo por el sector izquierdo, sirvió la pelota a Malen dentro del área, quien, pese a la marca, se dio vuelta y sacó el disparo.

A jugar Copiado!

Tras la entonación de los himnos, Ismail Elfath, árbitro de Estados Unidos, dio la orden para comenzar el juego entre Países Bajos y Japón. Memphis Depay quedó entre los suplentes del equipo de Países Bajos. "Para ganar, tenemos que disparar a puerta. Partimos de nuestras propias fuerzas, de nuestras condiciones y queremos atacar, esa será la idea básica”, señaló Hajime Moriyasu, técnico de Japón, en la conferencia de prensa previo al encuentro.

Sin duda, es uno de los partidos más atractivos de la primera fase del Mundial 2026. La “Oranje”, o la “Naranja Mecánica”, como se le conoce a Países Bajos, debuta en el torneo.

El Estadio de Dallas abre sus puertas para recibir este domingo a las 2 p.m., el primer partido del Grupo F de la Copa del Mundo 2026, donde Países Bajos se mide ante Japón en la Fecha 1 de la Fase de Grupos, 16 años después por segunda ocasión en la historia mundialista.

El encuentro arrancará a las 2 p. m. (hora de Costa Rica) y será transmitido por Fox, Fox+ y Canal 7. Recuerde que Teletica Radio también tiene los derechos para transmitir los 104 partidos del Mundial.

De la mano de Ronald Koeman, su entrenador, Países Bajos destacó en las Eliminatorias de la UEFA, donde finalizó como líder del Grupo G gracias a un registro de seis triunfos y dos empates, asegurando así su duodécima participación mundialista. Pero su rendimiento en los partidos de preparación dejó algunas dudas, al sumar 2 victorias, 1 empate y 1 derrota, esta última frente a Argelia por 0-1.

Por su parte, el conjunto dirigido por Hajime Moriyasu también firmó una fase clasificatoria sobresaliente. Japón se adueñó del Grupo C de las Eliminatorias de la AFC tras acumular 7 victorias, 2 empates y apenas 1 derrota. Además, los Blue Samurai llegan en gran forma, ya que permanecen invictos en sus siete compromisos de preparación más recientes, con un saldo de 6 triunfos y 1 empate.

Para muchos, Países Bajos es favorito para ganar el Mundial 2026; ya se verá con su debut frente a Japón.

Países Bajos encadena 16 partidos invicto en la fase de grupos de la Copa del Mundo (12V 4E), la racha actual más larga. Su última derrota se produjo en 1994 contra Bélgica en Orlando, Florida (0-1), cuando el actual seleccionador de Curazao, Dick Advocaat, dirigía a los neerlandeses.

A su vez, el conjunto europeo se mantiene invicto en sus últimos nueve partidos inaugurales en la Copa del Mundo (7V 2E); la última vez que perdieron su primer encuentro fue en el torneo de 1938, contra Checoslovaquia (3-0).

Árbitro del juego

El estadounidense Ismail Elfath será el juez principal. Los asistentes serán también de Estados Unidos: Corey Parkey y Kyle Atkins.