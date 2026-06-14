Países Bajos vs. Japón: arranca uno de los duelos más atractivos del Mundial 2026

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La Naranja Mecánica y los Samuráis Azules debutan en el Grupo F de la Copa del Mundo 2026

Por Milton Montenegro
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Milton Montenegro

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Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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