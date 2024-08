Yosimar Arias aún espera castigo o absolución por ponerse ‘la morada’

A Yosimar Arias le impusieron la multa de ¢1 millón “por referirse al arbitraje en términos despectivos” en la rueda de prensa posterior al juego entre Saprissa y Guanacasteca. Con él se estrenó el artículo 44 BIS del Reglamento Disciplinario de la temporada 2024-2025.

En el próximo juego, el técnico boliviano Mauricio Soria aún no contaba con su respectivo permiso de trabajo. Por eso, el gerente deportivo de los nicoyanos otra vez tuvo que ir al banquillo y luego comparecer ante la prensa.

La ADG derrotó a Herediano en Nicoya y, al propio, Yosimar Arias se puso una camisa morada para ir a la conferencia e ironizar con eso.

Esa noche indicó que la sanción que le aplicaron por hablar de los árbitros le parecía injusta, porque ha visto peores cosas, incluso recientemente, pero que tampoco quería hablar más del tercer equipo (árbitros), porque después lo multaban de nuevo y se iba a quedar sin salario.

“Mejor me puse la camiseta morada hoy y así lo hizo todo el cuerpo técnico, pero lamentablemente no tiene el escudo que quisieran. Que me pasen las tallas y les hago llegar las camisetas moradas, solo que tienen el escudo de la ADG. Los encargados de poner multas no tienen aquello para hacerlo con todos, solo conmigo”, expresó Yosimar Arias.

El Tribunal Disciplinario escuchó lo que él dijo, pero esta vez su decisión fue otra: “Elevar las declaraciones de Yosimar Arias, gerente de la Asociación Deportiva Guanacasteca, en la conferencia de prensa pospartido frente al Herediano a la Comisión Disciplinaria de la Federación Costarricense de Fútbol para que las estudien y determinen lo correspondiente”.

“Que me metan a la cárcel, yo creo”, indicó Yosimar Arias entre risas en charla con el programa 120 Minutos de Monumental, un día antes del partido entre Municipal y Guanacasteca en Guatemala, en la Copa Centroamericana de Concacaf.

Desde suelo chapín confesó que no sabe si habrá un citatorio o cuál es el paso a seguir en ese caso que está pendiente con él.

“Me ha salido duro el tema de la multa y alguna otra cosa más que mejor le bajo un poquitito. Yo sé que hay temas que son personales hacia uno, porque uno es así (...). A mí me multaron contra Saprissa y no dije nada, ni siquiera quise hablar de los árbitros”, relató.

Recordó que el año pasado, en un mismo castigo le aplicaron tres: económico, la sanción por expulsion y la imposibilidad de siquiera entrar a su oficina en el estadio.

“Igual, cada vez que me enoje, voy a seguir hablando. En el partido pasado, Cartaginés nos empata con un error del árbitro, es complicado, ni modo. Ya pasó, no quise decir nada, ustedes me están haciendo la pregunta y les contesto, pero vamos a seguir en el mismo camino”.

Yosimar Arias reseñó que él es humilde y tiene que aprender a respetar las decisiones, pero que se enoja por errores evidentes contra su equipo. Ahora intentará ver de qué manera se pronuncia.

“Voy a seguir defendiendo al equipo, voy a ver de qué manera lo hago, porque yo tengo una estadística del torneo pasado y este va peor ,por lo que veo, con 80% de los errores arbitrales hacia la ADG y 20% de cuando nos han favorecido”, destacó.

¿Qué dijo Yosimar Arias para que lo multaran tras el partido Saprissa vs. Guanacasteca?

La segunda consulta que recibió Yosimar Arias tras el triunfo de Saprissa sobre Guanacasteca fue relacionada a que el VAR está próximo a entrar en escena en el fútbol nacional y cuánto urge esa herramienta.

El gerente de Guanacasteca declaró que estaba hablando con Mauricio Soria, porque él tiene mucha experiencia, y que estaban muy molestos con lo ocurrido en ese partido.

“Pero no voy a hablar de los árbitros, vamos a hablar de las jugadas en específico y yo les pregunto a ustedes: ¿El gol de nosotros estaba offside? No. El penal, ¿fue penal?. Sí. ¿El tercer gol de Saprissa estaba bien? No sé cómo hubiera quedado el partido, si quiere hacemos las matemáticas y creo que habríamos ganado 2-1, pero el creo o lo que yo piense, ya pasó. Ganó Saprissa y los felicito”, aseguró Yosimar Arias.

También destacó que el VAR ayudará a los equipos no tradicionales a competir más, por muchas razones.

“Nos atacan más y los árbitros a la hora de que pasan muchas jugadas, en muchas se equivocan y ya con el VAR, en el momento en el que se equivoquen hay que quitar el VAR, a los árbitros, o quitarlos a los dos juntos, porque ya sería un descaro. Me gustaría que hoy hubiera empezado el VAR, porque ya fuimos afectados”.

Además, expresó que algunas personas señalarán que cuando los errores arbitrales favorecen a Guanacaste, él no dice nada. Sin embargo, según él, eso pasa muy poquito.

“Cada vez que se equivocan siempre es a favor del otro equipo. De Guanacasteca yo puedo decir tres o cuatro veces nos ayudaron, o se equivocaron (en su favor) y en diez o doce nos afectaron. Primer partido y ya dos errores (...). Listo, no hablo más de los árbitros”.

El artículo 44 Bis del Reglamento Disciplinario

El artículo 44 Bis se refiere a manifestaciones peyorativas, ofensivas y despectivas en contra del arbitraje.

Ahí se señala que quien se refiera a los árbitros, al cuarteto arbitral y/o a la Comisión de Arbitraje y sus miembros de manera peyorativa, en son de burla, de forma despectiva u ofensiva a través de medios de comunicación o por medio de redes sociales, se sancionará con una multa de ¢1.000.000 la primera ocasión, la segunda ocasión con una multa de ¢2.000.000 y la tercera vez y siguientes con una multa de ¢3.000.000.

También estipula que para la sanción descrita en este artículo, el Tribunal podrá actuar a solicitud de parte o de oficio.