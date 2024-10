¿Y a Jafet Soto quién lo exige en Herediano? Aquil Alí responde

“Jafet Soto se maneja a la libre”, “a Jafet Soto nadie lo exige”. Estas son frases que en las tertulias del fútbol nacional se escuchan con frecuencia, sobre todo porque el actual entrenador florense es al mismo tiempo el presidente de la institución. Hay quienes dicen que aunque su rendimiento fuese malo, es inamovible.

Ante esto, el máximo jerarca de Fuerza Herediana, Aquil Alí, fue enfático en que no es cierto que a Jafet no se le exija; además, aclaró cómo es que se trabaja en el conjunto rojiamarillo cuando Soto asume la dirección técnica del primer equipo.

“Eso no es cierto, que nadie le exige a Jafet. Jafet está muy consciente de lo que está pasando y nosotros confiamos en el trabajo de Jafet. Ahora creo que hay una situación que debemos arreglar internamente con los jugadores, porque pareciera que ya no saben jugar”, afirmó Alí.

El Herediano suma cuatro partidos consecutivos sin ganar: dos empates contra Motaagua en la Copa Centroamericana (2-2 y 0-0), una derrota frente a Saprissa (1 a 0) y otra ante Cartaginés (2 a 0). Los florenses están en la quinta posición de la clasificación con 20 unidades y han visto cómo Alajuelense ya les sacó nueve puntos.

Alí, líder en la dirigencia rojiamarilla, sentenció que es hora de analizar el grupo de futbolistas, porque considera que Herediano tiene un plantel con mucho talento para estar fuera de la zona de clasificación.

“El equipo mismo tiene que estar viendo que lo que está haciendo no es lo correcto. La planilla que tenemos no es para estar en la posición que estamos. Yo espero que los jugadores se definan y saquen esto adelante”, sentenció.

Pese a la irregularidad en los resultados, Jafet Soto tiene a Herediano en semifinales de la Copa Centroamericana. Debe superar al Real Estelí para acceder a la final. (Rafael Pacheco Granados)

Aquil expresó que él y el grupo directivo siempre están en constante comunicación con Jafet Soto; además, garantizó que el Herediano terminará el 2024 con Soto como su entrenador, independientemente de lo que pase a nivel de resultados.

“Nosotros estamos en contacto con Jafet; las líneas son directas. Jafet es una persona que siempre está atenta a recibir comentarios, críticas constructivas. Pero siento que hay una situación anímica grupal, y tenemos que ver cómo la enderezamos”, acotó.

Al consultarle si perdonaría una derrota más del Team, el jerarca fue enfático:

“Nosotros estamos súper seguros de que terminamos el torneo con Jafet. Sé que mucha gente está molesta, pero la gente tiene que entender que estamos viendo que hay algo que no está haciendo ‘click’, porque planilla tenemos. En este momento hay jugadores de peso que parecen ‘light’ y esos jugadores tienen que volver a elevar su nivel... O si no, que busquen rumbo”, manifestó.

Una de las razones por las que Soto seguirá es que el entrenador que venga para enero contará con la libertad de armar su plantel, situación que no podría hacer un nuevo técnico que asuma en medio del presente campeonato. “Nosotros no queremos que nos digan: ‘es que yo no armé el equipo’; entonces, preferimos mantenernos así y que venga alguien de cero”, concluyó Aquil Alí.

Herediano tiene abiertos los frentes de lucha por el campeonato nacional y la Copa Centroamericana.

“En este momento quiero que clasifiquemos. Nosotros hemos clasificado en 35 ocasiones seguidas y no queremos que ese récord se nos vaya de las manos, por lo que hago un llamado a la planilla para que los jugadores pesados aparezcan”, finalizó.

Herediano tendrá muy seguido varios duelos determinantes, contra Alajuelense (19 de octubre) y su serie semifinal de la Centroamericana contra el Real Estelí (24 y 31 de octubre).