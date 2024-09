Wílmer López se sincera sobre derrota de Alajuelense contra Gotham y lo que viene para las leonas

“El partido fue lo que esperábamos: un equipo de ellas insistente, un equipo de ellas presionando. Yo creo que hay que ser claros y conscientes de que el nivel de ellas es muy superior. Ya son jugadoras con mucha experiencia, con mucho rodaje y no esperábamos menos”, expresó Wílmer López luego de la derrota de las leonas de Liga Deportiva Alajuelense por 0-4 contra NJ/NY Gotham FC de Estados Unidos, en la Copa de Campeones W de Concacaf.

El técnico de las heptacampeonas nacionales afirmó que trataron e intentaron en ciertos lapsos del partido tener la pelota y manejarla, pero estaban jugando contra un equipo que realmente sabe hacer muy bien las cosas.

- ¿Se aprende mucho en este tipo de competición?

- Cuando uno juega contra equipos de un nivel muy superior, claro que se aprende, uff, demasiado. Primero que todo, creo que no solo a nivel institucional, sino también a nivel nacional, futbolísticamente hablando, debemos darnos cuenta de que el ritmo de juego de nuestro campeonato no es igual al ritmo de juego internacional. Eso se nota, se siente y marca la diferencia dentro del terreno de juego cuando uno enfrenta equipos de este nivel.

”Tratamos, luchamos, hicimos lo humanamente posible por tratar de pararnos bien, de sostener la pelota, de hacerles un poquito más difícil la situación a ellas, pero teníamos al frente a un equipo muy fuerte, muy poderoso, que marca mucha diferencia, marca muchísima diferencia.

”Si a nivel de clubes, yo creo que hasta ahora tenemos una competencia directa con clubes de Estados Unidos y la vamos a tener contra los equipos mexicanos también y son las primeras armas que está haciendo el fútbol costarricense contra este nivel de equipos.

”Nos tocó a nosotros y en buena hora, estamos tratando de hacer lo mejor posible. ¿Por qué digo esto? Porque si a nivel de Selección disfrutamos porque por primera vez en la historia Costa Rica le empata a Estados Unidos 0-0, sin hacer un solo remate a marco la Tricolor.

”Imagínese, estamos hablando de Selección Nacional, donde están las mejores jugadoras de todo el país, donde llegan jugadoras que están en el extranjero, en otras ligas de más intensidad y aún así fue la primera vez que se empató. Ahora imagínese a nivel de clubes, que fue la primera vez a nivel de Concacaf. Enfrentamos a un equipo como estos y ya vemos el poderío.

(Jorge Navarro para La Nacion )

- ¿Por qué no jugó Natalia Mills?

- Natalia en el partido contra Saprissa salió con una pequeña molestia en el muslo. En estos días la tuvimos reposando, descansando, con un trabajo diferenciado con el resto del grupo y en el día previo al juego empezamos a hacer un trabajito de pruebas con ella y donde golpea la pelota, siente una molestia.

”Era ilógico e innecesario arriesgarla en un partido como estos, pudiendo cuidarla para lo que viene. No la íbamos a arriesgar en un partido y perderla en todo lo que falta. El deseo de ella de estar en la banca para apoyar y respaldar al equipo, era el deseo de ella y eso nadie se lo va a quitar.

”Si teníamos el espacio y el cupo necesario para poder tenerla, por qué no. Ahí la tuve, calentó y toda la cuestión, pero estaba muy clarita de que la participación de ella durante los 90 minutos iba a ser muy difícil”.

- ¿Qué contexto puede dar de los partidos que siguen contra Tigres y Monterrey? ¿Tienen alguna esperanza?

- La proyección nuestra para lo que viene, que es enfrentar a los dos equipos mexicanos, pues tenemos que ir a puntuar. La mentalidad de nosotros es clasificar, es buscar la segunda ronda. No sé si el nivel de los equipos mexicanos es igual al nivel del equipo que acabamos de enfrentar, ya solo los partidos lo dirán.

”Vamos a ir a pelear, a luchar, a buscar un buen resultado en México, ya que los dos partidos que nos quedan son allá y quién puede decir que no, que no vamos a ganar allá, quién puede decirnos que no podemos traernos los tres puntos en las dos presentaciones que nos faltan.

”Vamos a prepararnos para eso, sabemos que son muy buenos equipos. Sabemos que la liga mexicana es de muy buen nivel, con jugadoras a nivel internacional muy buenas.

”Pero yo creo que tal vez ese miedo o ese hielo de enfrentar a un equipo de un nivel tal vez superior ya lo rompimos, ya lo pasamos y lo que viene de aquí en adelante yo creo que se va a ver con otros ojos, con otra actitud y diferente completamente”.

Liga Deportiva Alajuelense contabiliza un triunfo y una derrota en la fase de grupos de la Copa de Campeones W de Concacaf. (Jorge Navarro para La Nacion )

- ¿Cómo manejan las emociones para que la mente no se venga abajo después de este resultado?

- Si hay una cosa de la que me puedo jactar de este equipo que tengo es de que a pesar de que en algún momento hemos tenido muy malos resultados, en ningún momento se ha caído, no ha bajado los brazos. Jugamos una final nacional una vez viniendo con un resultado de 4-1 perdiendo y llegamos al otro partido e hicimos la remontada histórica. Eso le da a uno pinceladas de que el equipo nunca baja los brazos.

”Yo creo que en este torneo, tras de que es un torneo internacional, en el que por primera vez participa un equipo costarricense, no tenemos derecho a bajar los brazos o a creer que ya todo está perdido.

”Al contrario, estamos muy mentalizadas, ellas están muy positivas de que este torneo hay que aprovecharlo al máximo para dar a ver el fútbol costarricense, que el fútbol femenino costarricense crezca cada vez más y que algunas o muchas de ellas de Liga Deportiva Alajuelense se abran unas puertas a nivel internacional.

”Porque tenemos muy buenas jugadoras aquí, que bien bien pueden jugar en cualquier equipo a nivel internacional. Tienen esta oportunidad de mostrarse, de darse a conocer y así es que hay que aprovecharla”.

