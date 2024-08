Wílmer López quiere seguir líder: ‘Como se dice, tenemos que pasarle por encima a Saprissa’

Las leonas de Liga Deportiva Alajuelense recibirán a Saprissa FF este viernes 30 de agosto a las 8 p. m. con entrada gratuita en el Estadio Alejandro Morera Soto; mientras que el domingo 1.° de setiembre, a las 4 p. m., será el clásico entre el cuadro rojinegro a cargo de Alexandre Guimaraes y el equipo morado de Vladimir Quesada.

“Semana bonita, semana de clásico, yo creo que esto a nivel institucional es una semana muy motivante, que esperemos que sea muy positiva. El equipo está muy bien, el equipo está motivado, ya estamos en primer lugar.

”La esperanza y lo que nosotros pretendemos es mantenernos ahí, en ese primer lugar. Para eso, como se dice, tenemos que pasarle por encima a Saprissa, en este encuentro en nuestra casa, para así ya marcar un poquito más de ventaja”, expresó el técnico de las leonas, Wílmer López.

Después de tres jornadas disputadas en el Torneo de Clausura 2024 del fútbol femenino, las heptacampeonas nacionales marchan en el primer lugar de la tabla con siete puntos, seguidas por Saprissa FF y Sporting con una unidad menos. Puerto Viejo y Pococí tienen cinco puntos, Dimas Escazú registra cuatro y aún no puntúan Tsunami Azul y Pérez Zeledón.

El torneo apenas empieza, pero a la vez va muy rápido. Según Wílmer López, los juegos en casa y contra rivales directos son claves.

- ¿Qué tan importante es aprovechar la condición de local en un torneo que va muy rápido?

- En cada partido en casa es importantísimo sumar de tres, ellas lo tienen muy claro y más cuando son rivales directos que van a estar peleando con nosotros los primeros lugares, como es el caso de este viernes contra Saprissa. Tenemos en nuestra casa que imponernos, imponer las condiciones, el ritmo de juego y lógicamente también buscar el marcador para que nos depare los tres puntos.

- La entrada será gratuita. ¿Qué le dice al estadio?

- La invitación total para el aficionado liguista, que vea que es una semana bonita, de cosas muy positivas para la institución. Yo creo que la institución somos todos, fútbol masculino, fútbol femenino y yo creo que la afición tiene que darnos un respaldo en todo sentido.

”Estamos cobijados sobre los mismos colores,´a las 8 p. m. a nuestra casa, a la Catedral del fútbol, al Morera Soto y presenciemos un partido bueno, un clásico femenino, donde vamos a buscar ganar y darle alegría a nuestra afición y complementar y terminar la semana ojalá con el partido de los hombres el próximo domingo”.

Wílmer López en un clásico femenino en Tibás. Foto: Mayela López (MAYELA LOPEZ)

- ¿Cómo viven ellas una semana de clásico?

- Es muy diferente, lógico, por lo que encierra lo que es un clásico, la tensión que se vive. La actitud de ellas llega al tope, hay mucha vibra muy positiva, pero también mucha adrenalina, que hace que los entrenamientos sean más intensos, más fuertes, más pesados en todo sentido, pero al final yo creo que es ganancia para todos, porque ya uno sabe y siente que desde la semana se está jugando el partido.

- ¿Cómo han evolucionado las jugadoras que estaban lesionadas: Alexandra Pinell y Kari Nicole Johnston?

- Van bien, Kari va avanzando un poquito más lento, porque hay que tener su cuidado de no resentirla. Pinell ya prácticamente está trabajando al 100% con el grupo, así que es una de las opciones que recuperamos para este viernes.

- Hay que ir partido a partido y sigue el clásico de este viernes, pero la próxima semana, el jueves 5 de setiembre, de nuevo tienen partido en la Copa de Campeones W de Concacaf. ¿Piensan en eso?

- Es importante lo que viene después del clásico, sabemos que vamos a enfrentar a un equipo gringo, fuerte, pesado, que tiene muy buenas jugadoras, que es un nivel muy bueno de juego de ellas y el clásico nos va a servir como una motivación, como una extra para enfrentar a las gringas el próximo jueves en nuestra casa.

- María Paula Arce, Sheika Scott, Alexa Herrera y Sianyf Agüero son parte de las jugadoras de la Liga que irán al Mundial Femenino Sub-20 y que tienen participación más regular en el primer equipo. ¿Cómo ha hecho?

- Ellas son jugadoras importantes que en el torneo pasado nos dieron un gran aporte para lo que fue la obtención del campeonato y no podemos estar sufriendo porque no las tenemos. No las tenemos y lo sabíamos, que no las íbamos a tener. Tenemos que buscar la solución entre lo que hay. Yo creo que hemos andado bien. Hasta el momento, de que harán falta, siempre harán falta, pero tratamos de que en esa falta, sea mínima la ausencia de ellas.

”La incorporación de muchachas jóvenes del alto rendimiento ha sido buena, han aportado su cuota para que el equipo en este momento esté en primer lugar. Más bien, a estas jugadoras de la Selección, desearles lo mejor, no solo a las nuestras, sino a todas las ticas, que hagan una buena presentación en el Mundial”.

