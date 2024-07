Wálter ‘Paté' Centeno no coincide con la opinión de Vladimir Quesada con respecto a la Supercopa

El técnico Wálter Paté Centeno está deseoso de volver a estar en un banquillo en la Primera División y que mejor escenario que ante el Deportivo Saprissa y por la décima edición de la Supercopa, este domingo 7 de julio, a partir de las 11 a. m. en el Estadio Nacional

Wálter tiene muy clara su opinión sobre jugarla antes o después de que arranque el Torneo Apertura, muy por el contrario del técnico del Saprissa, Vladimir Quesada, quien no está de acuerdo en jugarla, al ser el cuadro morado tetracampeón del fútbol tico y hacerlo antes que arranque el certamen.

¿Cómo asume su primer reto con el Herediano, al afrontar la Supercopa ante Saprissa?

- La verdad, estoy muy feliz de poder volver a dirigir. Estuve mucho tiempo sin dirigir en la Primera División y ahora se nos presentó esta oportunidad con el Herediano. Estamos satisfechos con el trabajo que hemos hecho. Confiamos en hacer un gran partido contra Saprissa, competir y ganarlo.

-A Vladimir Quesada, técnico del Saprissa, no le parecen adecuadas las fechas para jugar la Supercopa. No está de acuerdo ¿A usted qué le parecen?

Las reglas están allí y no se puede ir en contra de ellas. Lo que queda es realizar la planificación durante los últimos seis meses. A nosotros nos sirve como preámbulo para arrancar el campeonato. Es un partido amistoso 15 días antes de iniciar el torneo y eso son los que pedimos los entrenadores. Así son las reglas, incluso muchos equipos europeos van a Estados Unidos a jugar copas y es parte de su pretemporada.

¿Está tranquilo con el plantel o le hace falta reforzar algún puesto?

Creo que el Herediano tiene un equipo muy completo en todos los departamentos, gracias al trabajo de la junta directiva. Es un grupo equilibrado y con mucha experiencia. Hay jugadores con una amplia trayectoria. El fútbol es de buenos jugadores y los malos nunca van a jugar.

¿Tiene el Herediano presión al tener tres años sin ganar un título?

La clave para combatir la presión es el trabajo diario. Siempre hay presión y te obliga a ganar. Estamos confiados en el trabajo realizado durante el mes que llevamos al frente del equipo. Los partidos, independientemente de que sea la Supercopa, debemos salir a ganarlos, como también lo harán los de la acera de enfrente. La presión es para los jugadores que están en la cancha.

¿Utilizará a los seleccionados del Herediano que estuvieron en la Copa América?

Hoy fue el primer día que estuvieron con nosotros. Robert (Garbanzo) y Jafet (Soto) tomaron la decisión. Hay algunos que están golpeados y lo más probable es que salgan a vacaciones porque necesitan descansar. Después del partido, se irán de vacaciones.

¿Cómo tomaron los jugadores su estilo de juego?

Desde el primer día les expliqué cuál sería el modelo de juego, la forma en que íbamos a jugar, sabiendo que un partido lo juegan 11 jugadores, más los cambios, y habrá competencia. Por lo tanto, aquel que haga mejor las cosas es el que va a jugar. Hicimos un trato de que nadie se puede salir del esquema, del plan de juego. Cada quien sabe su posición, ellos lo saben, y el que lo haga mejor es el que va a jugar.

¿Qué opina de la implementación de VAR en el campeonato nacional?

Para mí, todo será más justo. Como entrenador, no vamos a poner excusas y el árbitro pasará desapercibido. Somos humanos y nos vamos a equivocar, pero con el VAR se han dado goles que no se merecen. Ahora no hay pretexto, por lo que me parece una herramienta muy útil y me gusta.