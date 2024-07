Vladimir Quesada pega el grito al cielo por tener que jugar la Supercopa

Vladimir Quesada, técnico del Deportivo Saprissa, dejó clara su posición respecto a disputar la Supercopa. Saprissa definirá este domingo contra Herediano a las 11 a. m. en el Estadio Nacional el cetro de este evento.

Vladimir primero dijo que, si el campeón del Apertura y Clausura es el mismo equipo, como sucedió con Saprissa, no debería disputarse la Supercopa. Además, el timonel morado añadió que pelear un título en plena pretemporada no es lo indicado.

“No estoy de acuerdo en que estos partidos se jueguen en estas instancias. Las personas a cargo de esto deben asesorarse un poquito más y deben ver el periodo en el que estamos. Deberían buscar exentrenadores, fisiólogos, que de alguna manera les ayuden a tomar en cuenta el periodo en que estamos y a pensar en nuestros jugadores y no solo en los de nuestra institución, sino en otros. Pero bueno, hay que jugar, y nosotros vamos a presentar el próximo domingo un equipo muy competitivo, con jugadores que creemos que están no solo en las mejores condiciones, sino muchachos que se merecen la oportunidad”, expresó Vladimir.

- ¿Les molesta jugar la Supercopa pese a ser tetracampeones?

- Sí, nos molesta, pero hay que jugarlo. Las autoridades lo han establecido y vamos a cumplir. Independientemente de si nos guste o no, vamos a salir a ganar. Si el campeón es el mismo, no entiendo por qué debe haber Supercopa. Lo que puede ser el remedio es que se haga cuando se entra en periodo competitivo.

Ariel Rodríguez y Vladimir Quesada, integrantes del Deportivo Saprissa, asistieron a la conferencia de prensa organizada por la Unafut.

- ¿Cómo está la preparación para este domingo?

- Venimos en periodo de preparación, hemos hecho dos juegos donde obviamente no participaron todos los jugadores y algunos solo completaron cerca de 45 minutos en ambos partidos. Pero bueno, lo ideal creo que sería que estos partidos se jugaran cuando ya haya una base más competitiva. Independientemente de lo que suceda, nosotros vamos a competir para ganar porque esa es la mentalidad de Saprissa. Sabemos que tenemos que ganar.

- ¿Qué va a pasar con los jugadores de la Selección?

- Los muchachos, el día después de jugar ante Paraguay, entraron en un periodo de vacaciones.

- ¿Qué equipo presentará?

- Tenemos entre 16 y 18 jugadores que nosotros llamamos los profesionales, más un grupo de juveniles, quienes nos acompañan en los entrenamientos y es el grupo que vamos a presentar.

- ¿Cuándo sería ideal jugar la Supercopa?

- Yo creo que no se debería jugar cuando el campeón es el mismo en los dos torneos; empezando por ahí. Lo ideal sería no meterla en este periodo preparatorio, sino cuando se dé el periodo competitivo, cuando los equipos tengan al menos cinco partidos competitivos y los rivales puedan mostrar cosas diferentes. En este periodo puede provocar lesiones, como lo que sucedió en la Supercopa y Recopa del año anterior, donde tuvimos muchos lesionados en ambos partidos, porque son jugadores que están recibiendo mucha carga física y no están aptos para jugar 90 minutos, sino que se les debe ir regulando las cargas.