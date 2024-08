Vladimir Quesada se enfurece como nunca ante pregunta de periodista nicaragüense

Vladimir Quesada, técnico del Deportivo Saprissa, reaccionó como nunca se le ha visto. Una pregunta de un periodista nicaragüense molestó a Quesada durante la conferencia de prensa, luego del partido que su equipo le ganó 2-3 al Managua de Nicaragua en la Copa Centroamericana.

A Vladimir le cuestionaron sobre el tercer gol de su equipo, el tanto de Jefferson Brenes al minuto 90+8 que desató la polémica de los pinoleros, quienes reclamaron que el balón no pasó por completo la línea de gol.

“En todo momento, o en casi todo el partido, fuimos superiores al equipo del Managua. Si al final los árbitros se equivocan o no, eso no es mi culpa. Usted vaya y pregúntele a él, yo puedo responder por el trabajo de mi equipo. Nosotros estamos felices porque ganamos y lo hicimos en un campo difícil y contra un equipo que hizo bien las cosas y que perdió mucho tiempo. Había momentos en que tres se tiraban al suelo y de eso usted no comenta nada”, contestó Vladimir al comunicador. Con un “muchas gracias”, Quesada, se levantó y dio por terminada la conferencia de prensa, que fue transmitida por Radio Columbia.

Vladimir Quesada, técnico del Deportivo Saprissa, dijo que no es su responsabilidad las decisiones que toma el árbitro. (Jose Cordero)

Antes del cuestionamiento que incomodó al técnico saprissista, Vladimir opinó que jugar en el campo del Managua es muy difícil, pero terminó contentísimo con la victoria.

“No es fácil venir a ganar a Nicaragua, en ninguna sede e independientemente de cómo se llame el equipo es sencillo. Es un fútbol competitivo para Centroamérica”, señaló Vladimir, quien añadió que habían analizado al Managua, incluso recibieron informes de la forma de jugar del rival.

“Recibimos información de unos amigos nuestros. Sabíamos que si el juego estaba 0-0 iban a perder tiempo y con mucha más razón si la ventaja era nuestra. Imagínese, debieron reponer al menos 14 minutos”, comentó Vladimir.

Para el timonel, Saprissa amarró el triunfo, tras ir perdiendo 2-1, por la historia del club y porque los jugadores son reflejo de esa historia de la institución. Además, porque según agregó, sus futbolistas son ganadores y siempre buscaron el marco contrario.

Para Vladimir, el fútbol fue justo al premiarlos con la victoria y cuando le preguntaron si vio la acción que provocó el tercer tanto morado, respondió: “No la he mirado”.