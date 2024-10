Vladimir Quesada pone su puesto a disposición de la dirigencia de Saprissa

El técnico Vladimir Quesada no puso excusas y clasificó la eliminación de Saprissa, ante el Antigua de Guatemala como un gran fracaso. El timonel reveló que ni en sus peores pesadillas se veía fuera de la Copa Centroamericana de la Concacaf en cuartos de final y menos con una derrota en la Cueva 3-0.

El técnico de Saprissa Vladimir Quesada se mostró desencajado tras caer goleado ante el Antigua de Guatemala, en la Copa Centroamericana. (Mayela López)

Los fanáticos presentes en el reducto tibaseño pidieron la salida de Quesada y el entrenador recalcó que aceptará cualquier decisión que tome la dirigencia. Así mismo, pidió disculpas a los aficionados.

¿Por qué a Saprissa le está costando tanto a nivel internacional?

- En nuestro peor escenario, nunca imaginamos que sucedería esto. Nos preparamos para ganar, hicimos la planificación lo mejor posible, entendiendo que jugamos el sábado y casi no pudimos hacer trabajo táctico, sino que solo recuperación.

”Esto que pasó es inimaginable y nunca en nuestra gestión habíamos obtenido un fracaso como este y el primer responsable soy yo. Le pedimos disculpas a nuestra afición, porque no pudimos darle y darnos el premio que queríamos, que era clasificar directo a la Copa de Campeones. Es poco lo que se puede decir con un 3-0″.

La afición pidió su salida en el estadio. ¿Está valorando dejar el puesto?

- En todo momento he sido claro con este tema. El día que me trajeron era por uno o dos partidos y me preguntaron que si iba a seguir, pero siempre respondí que mi puesto estaba a disposición de mis autoridades. El primer responsable de todo soy yo, así que sean mis autoridades las que decidan.

”Entiendo la molestia de la afición, porque estoy igual de molesto. Soy saprissista y aficionado de este equipo, pero no fanático. Siempre quiero ganar, porque fue lo que me enseñaron en este club y lo entiendo.

”Repito, quien primero me puso acá fue Dios y luego mis autoridades, así que decidan ellos. Estoy anuente a acatar cualquier decisión de ellos”.

¿Tiene las fuerzas para seguir al frente de Saprissa?

- Sí tengo las fuerzas para seguir. Sin embargo, repito que acato lo que digan mis autoridades.

Perdieron cuatro de los cinco títulos en disputa en esta temporada. ¿Por qué Saprissa no está obteniendo resultados en esta campaña?

- Ya no podemos lograr el título de la Copa Centroamericana, como nos lo habíamos propuesto y también fracasamos en las copas anteriores. Nos preparamos para hacerlo, lo queríamos ganar todo, porque así somos en Saprissa.

”Lamentablemente no hemos tenido un buen semestre, por diferentes razones que ahora no vienen al caso y no vamos a poner excusas. No hemos podido mostrar nuestro mejor rendimiento y resultado de esto es la lamentable presentación que realizamos ante Antigua y que provocó la eliminación de la Copa Centroamericana”.