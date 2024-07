Vladimir Quesada cruza los dedos por recuperar a dos figuras de Saprissa

Vladimir Quesada, técnico del Deportivo Saprissa, terminó complacido por el trabajo y la victoria de su equipo el miércoles anterior, 3-1 contra Guanacasteca.

El timonel destacó la mejora del plantel respecto a lo mostrado en la primera fecha del campeonato, pero hay un tema que, si bien no le roba la paz, lo tiene muy pendiente de los resultados. Se trata de las lesiones o molestias que afectan a sus futbolistas.

Por ejemplo, Yoserth Hernández sufre una lesión muscular, según reportó el departamento de prensa del club, y no pudo estar en las dos primeras fechas del certamen. Ariel Rodríguez fue titular contra Sporting en la primera jornada, pero ante Guanacasteca no estuvo ni en la banca; la institución también dio a conocer que padece una molestia muscular.

LEA MÁS: Vladimir Quesada se defiende de Alajuelense, respalda a Mariano Torres y a Abraham Madriz

Hay dos casos que llaman más la atención y que Vladimir mencionó en la conferencia de prensa luego del encuentro contra el cuadro nicoyano.

Se trata de los defensas Pablo Arboine y Fidel Escobar, quienes desde la final del torneo pasado no han tenido participación con el grupo. La última vez que Fidel jugó con el equipo fue durante el primer tiempo del partido de ida de la final anterior contra Alajuelense; de eso hace dos meses, y Arboine tiene más tiempo sin actuar, ni siquiera estuvo en banca en esos compromisos.

“Arboine (Pablo) ya está haciendo trabajos grupales y lo vamos a llevar poco a poco. Fidel (Escobar) ya empezó a hacer trabajos de campo. Es importante recuperar figuras que nos den competencia porque cuando ya estén integrados, el nivel del grupo va a aumentar”, dijo Vladimir.

Para el entrenador, es muy importante recuperar jugadores que llegaron tarde a la pretemporada por estar con sus selecciones o que presentaron lesiones.

“Cuando uno se lesiona hay frustración porque uno quiere estar con sus compañeros, vivir el día a día. Fue frustrante lesionarme y, en la final, el técnico habló conmigo, me dijo que no podía estar. Ese día lloré, pero es parte del fútbol; uno no se quiere lesionar y creo que fue una lesión tonta, de un penal que tiré y me desgarré el recto femoral”, recordó Fidel Escobar hace nueve días, durante la Gala de Premiación de la Unafut, a lo mejor del campeonato, donde el panameño fue elegido el mejor jugador y mejor extranjero del Torneo de Apertura 2023.

Vladimir Quesada, técnico del Deportivo Saprissa, dio detalles de la evolución de las lesiones de Pablo Arboine y Fidel Escobar. Aquí, junto a Rándall Row, su asistente técnico. (Mayela López)

Las bajas por lesiones parecen no dejar en paz a los saprissistas, quienes el torneo pasado sufrieron por esta situación; incluso entre lesionados y sancionados, llegaron a tener 12 ausencias. Ahora, el panorama no ha cambiado mucho y, aparte de los mencionados: Escobar, Arboine, Hernández y Ariel, Vladimir tampoco cuenta con Gino Vivi, quien llegó como refuerzo.

Saprissa comunicó que Vivi sufrió un esguince en uno de sus tobillos durante la pretemporada en Estados Unidos, por lo que no jugó en el amistoso contra el San Antonio FC y tampoco estuvo en la Supercopa, la Recopa y en los dos primeros encuentros del torneo frente a Sporting y Guanacasteca.

Luis Díaz también recibió una alerta; estaba listo para ser titular contra Sporting en la primera fecha, pero en el calentamiento sintió una molestia y no jugó. Estuvo en la banca ante el cuadro guanacasteco, ingresó de cambio al arrancar la etapa de complemento y selló la victoria de su equipo con el tercer gol al minuto 90+3.

“El gol se me había negado. El torneo pasado lo estuve buscando y ahora también en estos juegos de Copa. Estoy agradecido con Dios que me dio la bendición de anotar y esa conquista va dedicada hasta el cielo para mi abuelita y a toda mi familia en Nicoya”, dijo Luis muy emocionado al terminar el partido contra Guanacasteca.

Luis Díaz le dedica su primer gol con el Saprissa a alguien muy especial. ⚽️ pic.twitter.com/JzgwR6Tsx1 — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) July 25, 2024

Saprissa se prepara para su próximo partido, el domingo de visita a las 3 p. m. contra Puntarenas y el miércoles de la otra semana, regresa al Estadio Ricardo Saprissa para medirse otra vez a Guanacasteca, solo que en esta ocasión será por la Copa Centroamericana de la Concacaf.