Vladimir Quesada confiesa cómo decidió no poner atención a lo que dicen la prensa y la gente

Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, le dio mucho valor al punto que sacó su equipo, tras el 1-1 ante Alajuelense. El timonel recalcó que está muy satisfecho por sacar siete puntos de nueve en una semana trascendental. Quesada recalcó que no presta atención a lo que diga la prensa y la gente y esta vez confesó desde cuándo tiene esa línea.

Vladimir Quesada se mostró muy tranquilo, durante el juego entre Saprissa y Alajuelense. El técnico salió satisfecho tras el 1-1. (Jose Cordero)

Se habló mucho de tres partidos claves: Cartaginés, Municipal y Alajuelense, pero sacaron siete puntos de nueve. ¿Es un alivio ante la presión que había de la prensa y la afición?

- Estoy satisfecho porque tuvimos sanciones, lesiones y utilizamos a jugadores con poco ritmo. Sin embargo, no estoy conforme al 100%, porque teníamos que ganar ante Alajuelense.

”De igual forma, no sé lo que dicen en la prensa. Con todo respeto, no escucho a los medios de comunicación, es una costumbre que tengo y que me incultó Manuel Gerardo Ureña cuando debuté. Él me dijo que no necesitaba escuchar, leer o ver si me tiran para arriba o para abajo, para confirmar si lo hice bien o mal.

”No lo hago por irrespeto, sino que es una costumbre y gracias a esto vivo más tranquilo y más feliz. Lo que diga la gente lo respeto, lo mismo hago con los medios, pero estoy enfocado en mi trabajo”.

¿Que balance hace del empate en el clásico?

- Los muchachos hicieron un gran esfuerzo, porque hay sanciones, lesiones y también desgaste, porque jugamos con menos de 48 horas de descanso, con respecto al último partido. Todo esto hay que tomarlo en cuenta, pero de igual forma, no salimos contentos, porque queríamos ganar.

”Jugamos ante un gran equipo, que está muy bien dirigido y que se reforzó de muy buena forma. Todo esto hace que nuestra actuación sea más valiosa”.

¿Saprissa sale más fortalecido que Alajuelense?

- No sé si salimos más o menos fortalecidos. Solo sé que con este resultado ni se ganó, ni se perdió el campeonato.

¿Cómo ha hecho para recuperar la buena versión de Esteban Alvarado?

- Cuando Kevin Chamorro era el titular fue porque se lo ganó, pero sabíamos que atrás teníamos un portero igual o mejor. Esteban estaba haciendo las cosas bien, mostraba una ética profesional increíble en el día a día y también mucha alegría por estar en el equipo en el que se formó.

Saprissa solo tuvo dos días de preparación para el clásico y Alajuelense cuatro. ¿Cómo fue la planificación para este juego?

- Prácticamente que lo único que hicimos fue recuperar y ver videos. El sábado entrenamos temprano para evitar las lluvias de la tarde, pero antes del medio día se vino un aguacero en Tibás y tuvimos que suspender el entrenamiento a los 30 minutos. Lo que tratamos de hacer es cuidar la forma deportiva de los muchachos.