(Video) Brandon Aguilera hizo golazo desde media cancha como capitán de la U-20 de Alajuelense

Lo que pasó este fin de semana con Brandon Aguilera es lo que busca Alajuelense ahora que empezaron los campeonatos de liga menor. El volante ingresó a una de las canchas del Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Turrúcares portando la cinta de capitán de la U-20 dirigida por Greivin Mora.

¿Qué hacía ahí? La respuesta inicia por el hecho de que él es un futbolista del primer equipo que apenas tiene 18 años; así que este fin de semana tuvo un doble rol. Aguilera fue uno de los 18 convocados por Luis Marín para la visita a Sporting FC, en la que la Liga se impuso 3-0 con goles de Carlos Mora, Marcel Hernández y Gabriel Torres.

Aguilera no vio acción en ese juego, así que unas horas después actuó con el alto rendimiento, en la jornada de apertura de los torneos de liga menor. Jugó la mayor parte del encuentro y no solo aportó experiencia, sino que fue el autor de uno de los goles con los que Alajuelense derrotó 3 a 0 a San Carlos.

Su anotación fue muy vistosa, porque miró al frente y se percató de que el arquero norteño estaba un tanto salido. De inmediato probó suerte y sacó un cañonazo desde la media cancha. El resultado fue un golazo que emocionó inclusive a los jugadores del primer equipo, que andaban por ahí en el complejo. De hecho, en la transmisión de TLCR a través del canal de Youtube de Alajuelense se puede escuchar a Alex López felicitando a Aguilera por ese tanto.

También en esa transmisión, el director deportivo de la Liga, Agustín Lleida indicó que en esta ocasión le tocó a Brandon Aguilera jugar con el alto rendimiento, pero que eso mismo ocurrirá con otros, porque en el primer equipo tienen a ocho Sub-20.

“En el momento en el que ellos no tengan minutos ahí, pues inmediatamente vienen al día siguiente a jugar aquí con la Sub-20. Pasó esta vez, por eso programamos el partido del alto rendimiento para el domingo. Brandon Aguilera estuvo en la banca de la Primera División contra Sporting, no disfrutó de minutos y este domingo juega. El jugador es joven, tiene que jugar y este modelo nos lo permite hacer de esta manera”, apuntó Lleida.

Además, insistió en que esta situación no solo se presentará con el mediocampista: “Hoy es Brandon Aguilera, pero en otro momento será Aarón Suárez, será Josimar Alcócer, puede ser Andrés Gómez, Carlos Mora o muchos jugadores Sub-20 que están en la Primera División y en el momento en el que necesiten minutos los tomarán aquí con sus compañeros”.

El propio Aguilera se sentía contento, no solo porque en ese grupo de futbolistas Sub-20 él es un líder, porque ya ha tenido más camino con el primer equipo, sino también porque después de año y ocho meses se reanudaron los torneos de liga menor.

“Donde le toque a uno tiene que jugar de la mejor manera, ponerse 100% a disposición del equipo y a donde lo mande el director de ligas menores, el entrenador, o si en la Primera no tengo minutos voy a venir acá y me voy a esforzar igual que cualquier otro compañero”, reseñó Brandon.

La Nación conversó con el técnico del alto rendimiento de Alajuelense, Greivin Mora quien afirma que el estar compitiendo es parte del desarrollo que necesitan semana a semana para ser una opción más para el primer equipo y para su crecimiento individual.

“Esto va a permitir que la institución cuente con más jugadores de nivel para el proyecto que tiene la institución”, citó Mora.

Brandon Aguilera jugó este domingo con el alto rendimiento de Alajuelense. Fotografía: Prensa Alajuelense

¿Cómo es el día a día del alto rendimiento?

Es un tanto complejo, porque hay algunos que se entrenan con la Primera División y es un poco complejo el manejo en el día a día. Nosotros lo que hacemos es tener una comunicación muy cercana con la Primera División para transmitir las ideas nuestras y tratar de plasmarlo en cada partido.

Hace algunos años había un problema y es que si los jóvenes estaban en la suplencia del primer equipo, pero no jugaban con la Primera ni con su categoría. ¿Eso ya no pasa?

Para este torneo eso no va a pasar, porque la intención es que los que no tengan participación en el primer equipo jueguen con nosotros para que sumen minutos y que los mayores tengan competencia y los jóvenes también tengan minutos y ritmo de competencia para cuando Luis Marín lo necesite.

¿Qué representó para su grupo esa noche en la que Doryan Rodríguez debuta y lo hace con gol?

Sin duda es una alegría porque también refleja el trabajo de todos los compañeros que han ayudado para que él pudiera jugar y anotar, es un trabajo de muchas generaciones y de muchas categorías que lógicamente se refleja en uno o dos jugadores que esa noche debutaron y a nosotros nos enorgullece ser parte de que ellos puedan debutar y tomar minutos para que se puedan afianzar, entendiendo que todos los jugadores y que todos los entrenadores aportan para que los que lleguen, lo hagan lo mejor posible. Ese gol se celebró bastante cuando los chicos estaban viendo el partido aquí en el CAR, la verdad que sí.

Ellos forman parte del equipo de alto rendimiento de Alajuelense. (Prensa Alajuelense)

¿Del alto rendimiento hay bastantes jugadores que viven en el CAR?

Sí, hay varios que están viviendo en el CAR, pero es que también en el alto tenemos jugadores de la U-17. Nosotros en función de la U-20 y la U-17 según la cantidad de jugadores de la cantera que haya en la Primera División. Igualmente contamos con chicos que viven en el CAR y que están en el proyecto del día a día de la Liga.

¿Cuánto ayuda que estos muchachos dediquen prácticamente todo el día al fútbol?

Es una gran ventaja lo que está haciendo la institución en el día a día con ellos, porque les reduce la posibilidad de que tengan que experimentar eso cuando lleguen a la Primera, porque cuando eso pase podrán desenvolverse solos, lejos de sus familias.

En el día a día desayunar, almorzar, realizar trabajos complementarios y eso es parte de una ganancia enorme que está haciendo la institución con estos chicos, que desde edades pequeñas van creando carácter y temperamento para poder formarse como jugadores de primer nivel.

¿Qué tipo de jugadores hay en el alto rendimiento de la Liga?

Es un equipo que tiene buen manejo de pelota, con características de jugadores con bastante velocidad, potentes, creo que tenemos un equipo bastante equilibrado en todas sus líneas y eso nos puede permitir competir y buscar el campeonato, que es la exigencia de esta institución.

¿Cuánta paciencia hay que tener?

No va a ser tan sencillo no solo para nosotros como equipo, sino para todas las demás instituciones porque estamos hablando de que es más de año y medio sin competir. No va a ser tan sencilla esa parte. Lo bonito va a ser que nosotros logremos sacar el mejor potencial de ellos en el beneficio institucional y grupal de cada categoría.

¿Cómo ha sido esta experiencia para usted desde inicios de año que comenzó a trabajar con el alto rendimiento en el CAR?

Me ha dado la posibilidad de tener una visión distinta del fútbol, un poco más actualizada y la exigencia de lo que representa ser parte del cuerpo técnico de divisiones menores, uno se tiene que exigir mucho más. Estar en el día cerca inclusive de la Primera División me permite crecer dentro de lo que yo busco a nivel profesional.

¿En este equipo aún están muchachos de los que habían jugado en la Segunda?

Sí, está Josimar Alcócer, Joshua Espinoza, Freed Cedeño, Johnny Aguilar, Bayron Mora y Fabián Álvarez.

Muchos aficionados quieren verlos ya, pero hay que esperar. ¿Qué tan difícil es eso?

Sí claro, el desarrollo de un jugador no es tan sencillo. Para que estén en Primera División tienen que ir quemando etapas, algunos tienen que comenzar a madurar más, unos lo hacen más lento, otros más rápido. Es parte de. El día a día también va determinando cuál jugador puede estar más próximo a Primera o cuál tiene que trabajar un poco más.

Aparte de que el desarrollo no solo nacional, sino también a nivel internacional se maneja desde ese punto de vista. Acá la ventaja es que algunos estaban con la Segunda y quemaron otra etapa. Ahora que puedan competir nuevamente en el alto les va a ayudar en lo que ellos quieren y en lo que la institución busca para poder potenciarlos.

Se ha dado el caso de jugadores que llegan al primer equipo procedentes de otros clubes y dicen que ahora tienen que cambiar el chip para hacer gimnasio todos los días. Estos muchachos ahora lo hacen desde liga menor. ¿Qué puede representar eso a futuro para ellos?

Sin duda que la parte de fuerza, de trabajo de gimnasio es fundamental en el día a día del fútbol internacional. Estamos hablando de que los jugadores entre mejor tengan una estructura y que nosotros podamos potenciar sus cualidades físicas de acuerdo a sus características les va a ayudar a estar más cerca de ese paso y del nivel de exigencia e intensidad que tenemos que enfrentar y que ojalá puedan ser vendidos a un equipo internacional y estén adaptados a eso.