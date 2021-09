Autor de libro sobre Pep Guardiola guía a cachorros de Alajuelense

Albert Ballesteros trabaja desde principios de año con Alajuelense. Tiene a cargo la U-15, pero también dirige a la U-14. Fotografía: Prensa Alajuelense

Llega uno de los momentos más esperados por Alajuelense y por otros clubes, con la puesta en marcha de los campeonatos de liga menor a partir de este fin de semana. Fue una pausa de 18 meses, debido a la pandemia, pero es hora de regresar a los partidos por puntos, tan necesarios en la etapa de formación. Cada juego representa el examen para poner en práctica lo aprendido en cada entrenamiento.

Para la jornada de arranque de los torneos de U-15, U-17 y U-20, Santos se enfrentará a Guadalupe; Guanacasteca jugará contra Grecia, Cartaginés se medirá con Pérez Zeledón, Herediano comenzará ante Jicaral, Saprissa actuará frente a Sporting FC y Alajuelense se estrenará contra San Carlos.

Aunque la atención mediática de la Liga se concentra en los equipos de Primera División masculino y femenino, en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) se forman más de 160 cachorros de todas las divisiones, talentos que dentro de unos años serán los encargados de actuar en la máxima categoría. De ellos, 57 son los que integran los tres equipos que arrancan competencia, de la U-15 al alto rendimiento.

Pocas veces se habla de ellos, de sus técnicos, de lo que hacen en el día a día, de las expectativas, los objetivos, la metodología y de todo lo que pasa en el mundo de liga menor. Para explorar qué es lo que hay en el CAR, más allá del equipo de Luis Marín y de las leonas de Wílmer López, empezaremos con una entrevista a Albert Ballesteros, el entrenador de la U-15 de Alajuelense.

Es un español de 27 años que llegó a la Liga a principios de este año y que desde muy joven ha estado ligado al fútbol. Inclusive, escribió el libro ‘Pep Táctico’, sobre Josep Guardiola. Evidentemente es el técnico que más ha seguido, pero eso no significa que imite su filosofía a la hora de sentarse en el banquillo.

Ballesteros contó que el proyecto de escribir ese libro salió de la nada, pero que ha tenido la suerte de que su profesión de periodista combinada con sus licencias de entrenador le permite usar esa pluma para proyectos como este.

Un día recibió un mensaje en Twitter en el que le planteaban la posibilidad de que escribiera un libro sobre el AC Milan de Arrigo Sacchi, pero consideró que no tenía la documentación necesaria, a pesar de que tiempo atrás había elaborado una guía.

La propuesta varió para que entonces fuera el libro de algún entrenador y por el fruto de la admiración, del seguimiento que él le iba haciendo a Guardiola y todo el material que tenía sobre él, planteó ese formato de libro y se volvió realidad.

Cuenta que desde la publicación, ha recibido muy buenas críticas de gente que él piensa que realmente puede valorar bien el libro, que conoce del juego como tal al estar en el entorno profesional y lo alegra saber que se ha vendido bastante.

“El haber trabajado en diferentes países con el tema del fútbol hace que vaya distribuyéndose de lado a lado y mira, llegó a las manos también de quien quería que llegara, que era Pep Guardiola. Se lo pude entregar yo y la verdad que el trato de él fue de diez, se comportó de diez y fue una experiencia más”, relató Ballesteros en charla con La Nación.

Mencionó que ahora mismo tiene a Johan Venegas y a Junior Díaz leyendo el libro y que espera que cuando lo terminen le cuenten qué les pareció. Ballesteros tiene 13 años de estar ligado al fútbol, un deporte que le ha permitido conocer gente y visitar países diferentes.

“Yo estuve trabajando en Japón, India, Polonia, Finlandia y Suecia y todo a través del fútbol. Al final uno agradece, eso abre puertas y ahora estoy aquí, en Costa Rica, aprendiendo de Liga Deportiva Alajuelense y formándome como entrenador”, reseñó.

Pep Táctico es un libro para quién quiera entender el estilo del entrenador culé, escrito por Albert Ballesteros. Foto: Cortesía.

La Liga instaló en el CAR un sistema de grabación y análisis de video llamado ‘Automatic TV’, que es el que emplea el primer equipo del PSG y que está pensado en ser de utilidad para todos los equipos del club, principalmente para los de liga menor.

Además, la mayoría de partidos en casa de los cachorros se transmitirán por el canal de Youtube LDACRTV, con el apoyo audiovisual de TLCR. Esas transmisiones empezarán este sábado a partir de las 6 p. m., con el partido de la U-15, dirigida por Ballesteros, quien a continuación revela detalles del equipo que tiene a su cargo.

Al fin comienza el torneo de liga menor. ¿Cuál es la expectativa con esos jovencitos que usted dirige?

Estamos con muchísimas ganas de competir, al final la competición es lo que hace ponerte en tu sitio, tanto para bien como para mal, pero también para que los chicos puedan aprender mejor bajo la presión de que haya puntos en juego, de que haya un rival que te puede hacer daño o no y aprender a partir de ella.

Al final, la expectativa que tenemos es seguir ayudando a los chicos para que algún día puedan estar en el primer equipo de aquí. Ese es el principal objetivo que tenemos, formarlos para nutrir al primer equipo y creo que el club anda mucho en ese proyecto, de potenciar las ligas menores.

Nuestro primer discurso tiene que ser siempre ese y luego evidentemente ser ambiciosos e intentar ganar el campeonato, o hacerlo de la mejor forma posible para representar al equipo y todo lo que el club es a nivel de infraestructuras, de rutinas, de trabajo, que se acompañe con resultados.

Esas serían las expectativas, pero nunca olvidarnos de esto, de que hay que formarlos aún, de que son niños, de que están en crecimiento y tanto a nivel personal como futbolístico hay que acompañarles en un proceso muy largo hasta que por fin ojalá puedan estar en el primer equipo.

Este es el equipo U-15 de Alajuelense que es dirigido por Albert Ballesteros (primero de izquierda a derecha, en la fila de atrás). (Prensa Alajuelense)

¿Qué tan difícil ha sido este tiempo para que ellos vuelvan a jugar?

Se ha hecho un poco largo, porque al final son nueve meses que estamos trabajando y cada fin de semana jugando amistosos que no tienen el componente competitivo de realmente jugarte tres puntos, pero tengo la suerte de tener a un grupo de jugadores muy entregado, muy comprometido y ha sido un gusto entrenar con ellos.

El ritmo de entrenamiento ha sido muy parecido al que hemos tenido esta semana y eso ha hecho que los chicos hayan mejorado. Ahora pensamos que estamos listos para empezar de la mejor manera. En este caso quiero destacar la ambición que han tenido los chicos en este tiempo, de no jugarse nada el fin de semana, pero igual entrenarse muy bien y cada fin de semana intentar dar lo mejor de ellos mismos.

¿Cómo es el día a día de la U-15 de la Liga?

La U-15 de la Liga entrena de lunes a viernes, siempre de 7:30 a. m. a 9:30 a. m. y luego los martes, miércoles y jueves al acabar suele haber un entrenamiento por demarcación. Los martes la línea defensiva, los miércoles la línea de medios y los jueves la línea de delanteros. Y tenemos sesión doble siempre los martes y los jueves. Con eso me refiero a que tenemos sesión de gimnasio.

Para esta sesión de gimnasio lo que hacemos antes es trabajar temas de video y demás. Hemos hecho una competición interna un poco para aprender inglés, para prepararlos por si en algún día ojalá se dé la oportunidad de jugar en Europa, prepararlos de otra manera. Y este es un poco el funcionamiento que tenemos.

¿Eso implica muchas horas de trabajo?

Son rutinas muy marcadas, prácticamente iguales que las del primer equipo, porque también entrenan muchas horas y se van acompañando con sesiones de video más individuales, hacemos un poco más de complemento cuando podemos. También a nivel de gimnasio algunos jugadores hacen otras cosas específicas por tema condicional, porque no es lo mismo la fisiología de un jugador que la de otro.

En uno quizás ha crecido un poco más un músculo por un lado que por el otro, o por la demarcación necesita ganar más fuerza o explosividad que otro, o simplemente por la etapa evolutiva en la que están, que unos crecen más que otros y demás y ajustarnos también a ese plano invididual y junto al cuerpo técnico vamos ajustando todo. La verdad que la rutina es totalmente profesional y los chicos la siguen muy bien.

¿Cuánto ayuda que muchos de estos muchachos estén viviendo en el CAR?

Tenemos doce o trece jugadores de la plantilla, que prácticamente es la mitad más o menos que viven aquí en la residencia. Estamos a la espera de la nueva residencia, que en principio el próximo mes ya estará lista y eso también nos va a dar un plus.

Con ellos viviendo aquí, evidentemente el contacto conmigo y con el cuerpo técnico es mucho más cercano, compartimos mucho más, porque en este caso yo también entreno a la Sub-14 por la tarde y estamos por allí. Hace que las relaciones sean mucho más cercanas.

¿Cuánto se valora que ellos están persiguiendo un sueño, pero a la vez no es fácil dejar sus casas?

Entendemos que estos jugadores al vivir lejos de sus familias y lejos de su entorno más cercano o amigos y demás, pues necesitan también sentir que las relaciones con el club son fuertes. A veces ayudarles en cualquier problema que pueda suceder, o si tienen problemas familiares, que se puede dar el caso, estar acompañándoles y como club intentar darles las mejores herramientas para lo personal y que tantas horas dentro de un mismo lugar sean las mejores, porque también lo acompañan con estudios.

Ellos mismos son responsables de hacer cosas como gimnasio aparte, que les manda rutina nuestro preparador físico y demás. Intentamos tenerlos entretenidos y hace que el grupo sea mucho más unido, porque también es un grupo muy fuerte y que convivan juntos es algo muy positivo.

¿Son talentos, pero qué tipo de jugadores tiene en el equipo, porque hay características que llaman la atención desde esas edades?

No me puedo quejar. Al final, la calidad del grupo es muy alta y sobre todo, estamos intentando enfocar el proceso de entrenamiento, a que interpreten cada vez mejor el juego, que no solo sea talento a nivel de relación con el balón.

Sino que también ellos sepan interpretar las situaciones de juego que se dan, interpretar dónde están las ventajas o las desventajas, interpretar también qué tienen que hacer en cada momento y acompañar un poco ese talento de la mejor decisión.

A partir de ahí, intentar con el video, con entrenamiento, tener muy claro que hay que mejorar al jugador en la parte mental, en la parte cognitiva, en la parte de percepción, en la parte de entender mejor todo lo que es el juego y a partir de ahí respetar el talento de cada uno.

Si un chico tiene muy buen regate no se lo vamos a quitar, que siga regateando, pero sí intentar que sepa cuándo tiene que regatear y en eso estamos un poco como cuerpo técnico, intentando fomentar un poco más la inteligencia del jugador para que una vez que lleguen a Primera División sepan resolver muchas más situaciones y se puedan jugar a muchas más cosas.

¿Cómo ha sido esta experiencia? ¿Cómo llegó a la Liga?

Llegué a través de Vidal Paloma, que es el coordinador de ligas menores, con el que nos entendemos bastante bien y la relación tanto laboral como personal es muy fluida. Vidal trabaja muy cercano a Agustín Lleida que es quien coordina todo y la verdad que la experiencia está siendo de diez.

Primero por el grupo humano de jugadores, que es un grupo increíble y con el que es muy fácil trabajar y convivir, porque eso es muy importante y luego por todo el tipo de recursos que tenemos, por la rutina que tenemos. Al final, el club está apostando mucho por este proyecto de ligas menores y está dotando a las ligas menores de prácticamente todo lo que necesita.

Tenemos crioterapia, proteína, cinco canchas, al final si algo sale mal es porque el rival ha sido mejor o ese día no habido suerte o acierto, pero recursos tenemos para hacerlo de la mejor manera y en eso estamos.

¿Cómo fueron los primeros días en el país?

Como no hemos competido aún he podido visitar bastante del país y estoy sorprendido con los paisajes naturales y demás y la gente es lo que destacaría más. El tico es muy alegre, contagia, no es egoísta porque no te quieren sacar el puesto, sino que quieren aprender de ti y tú aprendes de ellos. Es muy fácil trabajar con cualquier persona de aquí. En el cuerpo técnico están Júnior Díaz, Juan Carlos Barrantes, Andrés Zúñiga y Crisanto Ulate, la verdad que estamos muy encantados.