Valery Sandoval dice volver a Alajuelense con una versión distinta de la que se fue

Valery Sandoval jamás pensó que su regreso a Liga Deportiva Alajuelense sería tan rápido. Apenas estuvo un torneo lejos de casa, pero asegura que vuelve con una versión muy distinta de la que se fue y ese es el mensaje que quiere darle a esa parte de la afición rojinegra que no se mostró muy contenta con su retorno.

La lateral derecha cuenta que vuelve con el corazón lleno al saber que las puertas de la Liga estaban abiertas para ella y que hay muchos manudos que reaccionaron de manera favorable con su fichaje, con esta nueva oportunidad en el equipo de sus amores.

“Como hay de todo, a los que no confían, que tengan paciencia, que de verdad esta nueva versión de Valery, que este crecimiento que he tenido va a valer la pena y a demostrarlo en la cancha, que es el lugar donde uno puede hablar”, expresó Valery Sandoval en un Facebook Live que hizo la Liga con ella y con Sofía Varela.

Estaba agotada después de una bienvenida con un entrenamiento exigente y confesó que le hacía falta estar en la Liga, un club que definió como el mejor lugar.

Destacó que esa pausa le cayó muy bien, pues jugó todos los partidos con Puerto Viejo. Ahí le tocó asumir otro rol, el de líder y aunque ya no forma parte, espera que ese proyecto siga creciendo.

“Me tocó jugar de contención, de central, de lateral derecha, lateral izquierda y definitivamente estaba empezando y tocaba aportar donde fuera necesario, pero es parte del aprendizaje y de cosas buenas que ahora puedo tener acá”.

Sin embargo, de lateral derecha es donde se siente más cómoda y asegura que en estos meses recuperó la confianza que había perdido: “Definitivamente van a ver otra versión, una mucho mejor ahora”.

¿Cómo se dio el regreso de Valery Sandoval a Alajuelense?

La futbolista de 23 años contó que ella ya había tomado la decisión de no regresar a Puerto Viejo, porque se le presentaron oportunidades laborales, profesionales y académicas. Le faltaba el Trabajo Comunal Universitario para graduarse y en 15 días consiguió dónde hacerlo.

También le salió una oportunidad laboral y eso siempre ha sido de sus prioridades, crecer en todos los ámbitos. Por eso es que no regresaba a Puerto Viejo.

No había definido nada de qué iba a hacer con el fútbol, pero el día del partido final entre Alajuelense y Sporting fue al Estadio Alejandro Morera Soto, donde se topó al directivo rojinegro León Weinstok, con quien sostuvo una conversación.

Él le preguntó cómo le estaba yendo y ella le contó que creció mucho, pero que había tomado la decisión de quedarse en Alajuela por todo lo anterior.

Weinstok le comentó que Gabriela Guillén se iba por la oportunidad que le surgió de jugar en Estados Unidos y que en realidad podía estar la opción de volver.

“Le dije que la Liga siempre iba a ser mi opción número uno y entonces en el momento que supe que estaba esa opción no iba a buscar ni ver si me iba a otro lado, porque no era lo que quería”.

Al saber que regresaba a la Liga, ella cuenta que durante las vacaciones trató de mantenerse en la mejor forma física para llegar un poco nivelada con las jugadoras que no han parado de competir.

Ella tiene muy claro que después del ‘hepta’, Alajuelense buscará el octacampeonato en el fútbol femenino y la entusiasma ser parte de eso de nuevo. Además, está el desafío en la Copa de Campeonas de Concacaf.

“Van a ser partidos demasiado duros, porque la intensidad que puede tenerse acá no será la misma. Si corrí estando en Puerto Viejo jugando contra la Liga, ahora estando de este lado jugando contra esos equipos va a ser el triple o más, pero para eso se trabaja”, destacó Valery Sandoval.

