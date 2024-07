Sofía Varela se confiesa sobre su pasado, presente y futuro desde el centro de operaciones de Alajuelense

Un dicho popular dice que el tren pasa solo una vez, en el sentido de que si se deja ir una oportunidad, no vuelve. Sin embargo, Sofía Varela es una de las excepciones a esa regla. En una ocasión, ella le dijo que no a Liga Deportiva Alajuelense, pero cuando la opción se presentó de nuevo, no lo pensó dos veces.

“A mí me pasó dos veces el tren”, afirmó la delantera, al recordar que cuando decidió retornar al fútbol nacional descartó a la Liga por temas educativos, pero también porque para nadie era un secreto que tenía como prioridad a Saprissa FF, que fue el club con el que fichó.

“En el momento en el que se volvió a presentar la oportunidad ni siquiera lo dudé dos veces; así tuvo que haber sido. Al final, las cosas pasan como tienen que pasar y la vida se encarga de moverlo a uno a donde uno pertenece.

”Creo que mi salida de Saprissa no se dio de una buena forma. Fue un tema de comunicación y de lealtad tanto de ellos hacia mí como de mí hacia ellos. Yo siempre dejé muy clara mi posición y no fue así al final”, expresó Sofía Varela.

Esas declaraciones las brindó en un Facebook Live junto a Valery Sandoval, en el que ellas participaron al ser dos de las tres futbolistas que refuerzan a las leonas.

Como ella tocó el punto de su pasado, el periodista del club, Daniel Sanabria, le consultó cómo se imaginaba que sería el clásico femenino, principalmente cuando le toque ir a jugar al Estadio Ricardo Saprissa.

“Ya no es un tema de casa o no casa. En lo que respecta a Saprissa, para mí ya no tiene ningún tipo de peso ni sentido. Yo vengo a jugar y vengo a jugarle a Saprissa y de la misma forma a Escazú, a Puerto Viejo... Como que ya no siento el peso. Ya jugué en Escazú, jugué en contra de Saprissa, pero más allá de eso, estoy aquí para representar una camiseta y serle leal al uniforme que estoy portando”, respondió la atacante.

Sofía Varela debutó con doblete con Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense)

Al hablar de sus retos, lo primero que dijo es que cualquier deportista siempre quiere ganar. Por más que esté en el último lugar, ese es el propósito, porque si no existe esa ambición, mejor ni compita.

“Mi último título fue en 2018 con Saprissa y obviamente han pasado muchos años. Yo tenía 20 años, y el venir aquí es parte de eso que yo ando buscando como jugadora. Hay otras metas personales que quiero cumplir, pero ser campeona nacional es una de ellas y sé que estoy en el lugar que me da mejores oportunidades para lograrlo”.

Aparte de ser campeona, quiere hacer un buen papel en la Copa de Campeonas de Concacaf que se avecina, porque esa exposición internacional que le ofrece la Liga puede servirle de vitrina para regresar al extranjero.

“Quiero sacar mi mejor versión, quiero volverme a ir, quiero ser legionaria otra vez. Estoy joven, lo que pasa es que no ha sido una carrera tan fácil en cuanto a lesiones y la verdad es que la he pasado muy mal, y otros temas personales que ponen un poquito más difícil el camino.

”Pero tengo muy claro que quiero volver a jugar afuera, que quiero hacerme una carrera afuera y va de la mano con hacer un buen torneo aquí y ser figura del equipo, que al final es lo que buscan otros clubes afuera”, confesó.

Alajuelense se alista para la Concachampions femenina

La Liga debutará en la Copa de Campeonas de Concacaf el 20 de agosto en casa contra Frazsiers Whip Football Limited de Jamaica. Después de eso, jugará el 5 de setiembre ante NJ/NY Gotham FC de Estados Unidos. Sus siguientes dos partidos en la Concachampions Femenina serán de visita en México, el 3 de octubre frente a Tigres y el 17 de octubre contra Monterrey.

“Desde que volví lo he tenido muy claro. En talento, aquí estamos igual, incluso mejor, porque Costa Rica, a pesar de ser un país tan pequeño, es increíble la cantidad de jugadoras talentosas que saca y que uno ve y dice que ni siquiera deberían estar aquí”, analizó Sofía Varela, quien jugó en México con Santos Laguna.

Sin embargo, dijo que tampoco se puede tapar el sol con un dedo, porque la Liga MX Femenina es muy competitiva, donde no figuran tres o cuatro equipos, sino que desde el último de la tabla puede vencer a cualquiera.

Sofía Varela firmó por un año con Liga Deportiva Alajuelense. Tiene poco más de un mes de entrenarse con las leonas. (Prensa Alajuelense)

“Es importante el ritmo que le vayamos a dar, la intensidad, que físicamente estemos al punto para esos partidos si queremos competir realmente. Claramente, en economía y en todo, son equipos que mueven demasiado dinero.

”Tienen jugadoras españolas, francesas, jamaicanas, que físicamente están preparadas de manera diferente al fútbol de nosotros, que con mucho esfuerzo todavía no es lo que quisiéramos. Hay que ser realistas, pero sé que se puede competir si se trabaja de la mejor manera”, apuntó Sofía Varela.

Recordó que parte de lo que conversó con el directivo rojinegro León Weinstok en su momento fue que la Liga le podía servir de trampolín.

“Son los partidos que cualquier jugadora quiere para exponerse y mostrar algo más. Sin embargo, son partidos sumamente diferentes que hay que trabajar, hay que entrenar, hay que ver partidos y hay que analizarlos, porque no se puede ir sin saber nada. Es importante conocer a lo que vamos”.

El mensaje de Sofía Varela a la afición de Alajuelense

Sofía Varela también le envió un mensaje a la afición de Alajuelense porque considera que parte del crecimiento del fútbol femenino es que haya gente que las vea, que las apoye, que crea como ellas.

“No suelten este equipo, porque si bien ha dado muchas victorias y recompensas, hay muchísimo más por crecer, hay mucho más por lograr a nivel de institución, a nivel de liga, de fútbol femenino, se necesita mucho apoyo”.

En lo particular, hubo algo que ya le llamó la atención y fue el día de la final, cuando las leonas se coronaron heptacampeonas nacionales. Ella se encontraba en una gradería y cuando iba bajando de camino al camerino, algunos la paraban y le decían: ‘Varela, bienvenida’, ‘Sofi, bienvenida’.

“Como que mucha gente estaba pendiente de lo que está pasando en el equipo femenino y no es común en otro lado. Fue bonito y también creo que representa la responsabilidad que es estar aquí”, mencionó la futbolista.

