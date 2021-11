Unafut se enfrenta al Gobierno y recurre a Tribunal Contencioso Administrativo

La Unión de Clubes de Fútbol de la Primera División (Unafut) recurrió al Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda para presentar una medida cautelar contra el Estado, específicamente en las figuras del Presidente de La República y el ministro de Salud.

El enfrentamiento con el Gobierno se da luego de que el jueves se le comunicara a la Unafut un cambio en las disposiciones para el regreso de los aficionados a los estadios este fin de semana del 19, 20 y 21 de noviembre, tras 20 meses de jugar con las graderías vacías. En esta nueva exigencia se establece que se debe solicitar el código QR a quienes asistan a los reductos, de lo contrario no se les permitirá operar al 25% del aforo y tendrán que hacerlo al 15%.

“El jueves en la noche recibí una llamada de la ministra del Deporte (Karla Alemán), en la que me indicó que había una directriz presidencial que cambiaba las reglas de juego, con respecto al aforo de aficionados a los estadios. Me dijo que si queríamos ingresar el 25% del aforo debíamos pedir el código QR y que si no lo hacíamos, solo se podía el 15%. Consideramos esta medida como arbitraria y sin fundamento técnico. Además, cambiaba las reglas de lo que nos comunicó el Tribunal Contencioso Administrativo el lunes, ya que se nos dijo que ninguna autoridad pública podía exigir el código QR para ingresar a cualquier actividad”, dijo Julián Solano, presidente de la Unafut.

Solano detalló que este mismo viernes por la mañana buscaron reunirse con Karla Alemán, pero al no lograrlo pidieron ayuda a Rodolfo Villalobos, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, ya que esta variación en los lineamientos a su parecer afecta a los equipos que ya habían vendido entradas y tenían toda la logística lista para la fecha 20 del Torneo de Apertura 2021.

En la tarde del viernes se dio el encuentro con las autoridades del Deporte, pero de igual manera el jerarca de la Unafut procedió a interponer la medida cautelar.

El estadio de Jicaral será uno de los que recibirá público de nuevo para la fecha 20 del Torneo de Apertura 2021. Alajuelense visitará a los jicaraleños este domingo. (Rafael Pacheco Granados)

“Se le pidió suspender la medida al menos por este fin de semana (a Karla Alemán), para que los clubes se acomodaran y solicitamos una nueva reunión para el lunes para valorar lo que más conviene para la población, los clubes y el Ministerio de Salud. Además, interpusimos una medida cautelar provisionalísima ante el Tribunal Contencioso Administrativo, donde le pedimos que suspenda los efectos de la directriz emitida el jueves por la Presidencia de la República. No nos gusta tener enfrentamientos con las autoridades del gobierno, pero ante una situación como esta debemos hacer valer el derecho de los clubes”, concluyó Solano.

Pese a la versión del dirigente, el 15 de noviembre en una nota del diario La República, Alemán había adelantado que era necesario presentar el código QR para entrar a los estadios.

En medio de esta disputa, seguidores de todos los equipos se ilusionan con volver a las gradas y apoyar a sus clubes.