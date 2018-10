Ante la consulta de la prensa sobre qué tiene que ver el Monstruo en el tema, Vargas rectificó: “Me disculpo con la gente de Saprissa, ellos no tienen nada que ver, me refiero más a la ineficiencia de los árbitros, porque en muchos casos tratan de beneficiar a los equipos que son de su predilección. Pido disculpas al Saprissa, tal vez por el calor de la situación los mencioné y no debía hacerlo”.