No, no. Lo que dije es que la semana pasada se habló demasiado y a nosotros nos genera preocupación que lo que se dijo condicione los árbitros. Siento que el cuarteto ante Limón lo hizo muy bien, siento que hoy (domingo) otro equipo que no es Saprissa y Limón pagó en la mañana. Hagan algo para traer el VAR... Nosotros hemos entendido que a veces se nos ha perjudicado y en otras se nos ha beneficiado, pero evitamos cuestionar.