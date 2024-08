Técnico del Cartaginés visibiliza los desafíos que enfrenta un entrenador sin cartel para convencer

Greivin Mora apenas comienza su trayectoria como entrenador en la Primera División, y vive un sueño al dirigir al Cartaginés, el club donde forjó su carrera. Su oportunidad no llegó de la nada; pasó por todos los puestos en el equipo brumoso, desde preparador físico en varias categorías, hasta asistente en el primer equipo, entrenador en divisiones inferiores y encargado de la liga menor.

Greivin Mora se supo acuerpar en su aventura como técnico e incorporó a su grupo de trabajo a Michael Umaña, Paolo Jiménez y Danny Fonseca como asistentes. (Rafael Pacheco Granados)

Hoy, Mora enfrenta el desafío de convencer a propios y extraños, a pesar de no contar con un gran cartel. De entrada, los más críticos son sus propios aficionados, y como cualquier persona que inicia en una profesión, está bajo constante escrutinio para determinar si puede manejar una responsabilidad tan grande.

Hasta el momento, Mora tiene un balance positivo en el Torneo de Apertura 2024: ocupa el tercer lugar con 10 puntos de 15 posibles, su equipo ha marcado nueve goles y solo ha recibido tres en cinco partidos. Aunque quedó eliminado en el Torneo de Copa ante Escorpiones de Belén (Liga de Ascenso), su propuesta de juego es sólida y los jugadores están convencidos de su enfoque.

En medio de su agitada agenda, Greivin continúa asistiendo a los entrenamientos de las categorías inferiores, coordina el trabajo de los juveniles y prepara al primer equipo. Antes del duelo ante Herediano del próximo domingo 18 de agosto (11 a. m.), el técnico de 39 años compartió los desafíos que enfrenta en esta etapa de su vida.

¿Cómo hace un técnico sin tanto recorrido para pararse frente a un grupo y convencerlos de que tiene capacidad?

- Busco hacerlos comprender que lo que plasmo en las tareas del día a día es para hacerlos mejor a ellos. Mi perfil siempre va a ser bajo, no busco ser la figura. Posiblemente, esto les ha ayudado a entender que las figuras son ellos y que lo que quiero es que ellos mejores con el trabajo diario.

”No lo digo de la boca para afuera, siempre he sido tranquilo y trabajador. Hoy en día soy el técnico del primer equipo y sigo asistiendo a los entrenamientos de las mujeres, de las categorías menores y esto no va a cambiar. Además, me gusta hacer que los jugadores piensen en la cancha, por su bienestar”.

¿Cómo ha vivido esta experiencia de cumplir su sueño de ser el técnico de Cartaginés?

- Conforme pasan los partidos siento una responsabilidad más alta. Desde que pensé en ser entrenador y me preparé, sabía que el trabajo es lo que me va a mantener en esta carrera. Los jugadores saben que de nuestra parte van a tener mucho trabajo y que queremos encontrar su mejor versión como futbolistas.

”Me parece que el equipo se percibe diferente en las prácticas y los partidos. Este es mi mejor regalo para seguir y espero que mi entrega sea mi mejor carta de presentación para mantenerme. Tal vez no tenga una carrera tan reconocida, pero mi sacrificio es lo que me sostendrá”.

Más allá de lo futbolístico, ¿cómo gestionó a este grupo que estaba hundido, que empezó con un técnico sin tanta experiencia y que hasta se quedó sin un referente como Marcel Hernández?

- El conocer tan bien a la institución y a todo el plantel, fue un punto a favor. También ayudó incorporar a Michael Umaña, porque tanto él como Danny Fonseca y Paolo Jiménez tienen roles muy específicos, que me ayudan a manejar a los jugadores dentro del camerino.

”Conocía a un 85% de la planilla y sé cómo se comportan en los buenos momentos y en los malos. Basado en esto, más mi forma de ser nos dan una ventaja para manejar un grupo que no es sencillo. Además, el equipo está convencido de que quiere pelear arriba y esto nos ayuda mucho. Ahora buscamos constancia y le hemos pedido a los muchachos que el comportamiento sea el correcto”.

¿Qué se aprendió contra Alajuelense para que no pase ante Herediano, el próximo domingo?

- Entendemos que va a ser un juego vibrante para la afición. Ambos equipos proponen fútbol y tienen una idea establecida. Más allá de lo que vivimos contra Alajuelense, que fue un buen partido para nosotros, entendimos que hay momentos claves en los que anotar es vital.

”Si bien, ante la Liga no tuvimos la efectividad que mostramos contra Guanacasteca, cada día veo más sólido al equipo y con una idea más clara. Esto no es solo para enfrentar a Herediano, que es nuestro archirrival, porque enfrentamos a todos con la misma responsabilidad”.

¿De qué manera enfrentar estos dos juegos ante rivales directos, como Herediano y Saprissa?

- Estamos dos puntos arriba del Herediano, que es el rival directo, y para mantenernos en zona de clasificación debemos ganar. El grupo lo entiende y ha sido exigente en el día a día.

”El condimento extra de enfrentar a los tradicionales nos ayuda a sacar algo extra, pero siempre respetamos a todos los rivales, nos preparamos con responsabilidad y salimos de la misma forma a buscar los tres puntos”.

¿Cómo está el tema de los lesionados?

- Estamos esperando los exámenes de Víctor Murillo, para determinar el grado de la lesión que tiene. Fuera de él, tenemos plantel completo para el juego ante Herediano, salvo la baja de Jeikel Venegas.