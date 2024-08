Cartaginés humillado por equipo de Liga de Ascenso en Torneo de Copa

Cartaginés firmó su primera gran decepción de la temporada, que se puede catalogar sin problemas como una humillación. Su aventura en el Torneo de Copa duró solo un partido, al caer eliminados en el propio Fello Meza ante un rival de la Liga de Ascenso.

El volante de Cartaginés, Luis Carlos Barrantes recibió la oportunidad de ser titular ante Escorpiones, en el Torneo de Copa, pero no logró destacar. (CSC )

Escorpiones se llevó el mérito al superar a los brumosos 1-0 con el tanto de Alejandro Sandoval (minuto 38), a pesar de contar con un plantel mucho más limitado en presupuesto, cantidad y calidad de figuras. Este es sin duda el gran batacazo de los dieciseisavos de final de la Copa.

Aunque los blanquiazules no utilizaron a su equipo estelar, no hay justificación que valga para su eliminación. Deberían haber plasmado la superioridad que en el papel tenían. Allen Guevara, capitán del equipo, así lo reconoció.

“El inicio nuestro fue bueno, tuvimos opciones y no concretamos. Ellos anotaron primero, pero es difícil porque te meten muchos defensas y no lo logramos. Es doloroso, somos un equipo de Primera y debíamos imponernos, pero no se dio. Ahora toca cambiar el chip. Esto puede golpear, pero ya tenemos un partido muy complicado contra Guanacasteca”, comentó Guevara en FUTV.

Los centenarios tendrán mucho que ajustar y ahora estará a prueba su fortaleza mental. Aunque iniciaron de buena forma el Torneo de Apertura 2024 y son terceros, cayeron el domingo anterior ante Alajuelense y ahora recibieron un duro golpe en el certamen copero. Su próximo duelo será el sábado de visita frente a Guanacasteca.

Del lado de los belemiteños hay varios por resaltar: es un plantel ordenado, con una idea clara, les gusta tocar el balón y tienen armas para llegar al arco rival. Incluso, hasta pudieron aumentar la cuenta. Su satisfacción fue total tras amarrar el pase.

“Es uno de los grandes, así que era importante para nosotros sacar el resultado y lo logramos. Sabíamos que era difícil, pero no imposible, y se nos dio esta clasificación”, dijo José Rodolfo Montiel.

Alineaciones Cartaginés vs. Escorpiones:

Cartaginés:

Titulares: Darryl Parker, Justin Carrillo, José Brenes, Kevin Espinoza, Rándall Cordero, Luis Carlos Barrantes, Leonardo Alfaro, Sebastián Vásquez, Allen Guevara, Kennedy Rocha y Darwin Lom. DT. Greivin Mora.

Escorpiones:

Titulares: Andre Swirgsde, Sebastián Rodríguez, Keyshwan Hurtado, Alejandro Sandoval, Greivin Fonseca, Nendali Mendoza, Fernando Brenes, Esteban Cano, Anderson Fernández, Cristian Muñoz y José Montiel. DT. Andrés Arias.