Técnico del Cartaginés salió con una gran bronca del duelo ante Alajuelense

Cartaginés y Alajuelense se midieron en la fecha cuatro del Torneo de Apertura 2024. Los brumosos perdieron su primer choque de la temporada, en un duelo que fue un verdadero parámetro para los blanquiazules. La derrota 1-0 dejó con un gran sinsabor al técnico de los centenarios, Greivin Mora.

¿Cartaginés hizo más méritos para llevarse un mejor resultado?

- Tengo dos posturas: si digo que jugamos mejor que el rival, me responderán que nosotros perdimos y así fue el resultado. Sin embargo, la estadística marca que el Cartaginés fue superior a Alajuelense, pero la diferencia es que la Liga tuvo una opción de gol, nos despistamos y perdimos. En el manejo fuimos superiores, lo que pasa es que no concretamos.

¿Qué sensación le queda del partido?

- La única opción clara que tuvo Alajuelense fue el gol. Nos despistamos en una acción de táctica fija y se dio el resultado que no esperábamos. A nivel de volumen y posesión de pelota estuvimos mejor, pero lamentablemente perdimos el partido.

”No tengo nada que reprocharle a los jugadores y se los dije. Si seguimos por esta línea, no tengo dudas de que vamos a competir. Este juego fue importante para nosotros, porque fue ante uno de los rivales que lucha por el título y competimos de tú a tú”.

¿Cómo asimilar esta derrota de cara a una seguidilla en la que enfrentarán a Guanacasteca de visitantes, a Herediano en casa y a Saprissa en Tibás?

- Hablamos a lo interno de esto y mientras no perdamos nuestro foco de atención sobre lo que venimos haciendo y sobre lo que hicimos en pretemporada, no tenemos por qué distraernos por un resultado que no era el esperado. El equipo va a estar ahí y mantendrá su constancia.

”Perdimos tres puntos contra un rival directo, pero seguimos en zona de clasificación. Lo importante es mantenernos ahí y pelear el primer lugar. Este grupo está mostrando una mística especial”.

¿Jeikel Venegas está fuera de todo el torneo? ¿Buscarán fichar a alguien que tape su baja?

- Él va a estar fuera del torneo, porque se perderá al menos cuatro meses por su fractura y es difícil que regrese en el campeonato. He hablado con la dirigencia para salir a buscar alternativas, pero no hay mucho en el mercado, nos estamos tomando el tiempo para valorar opciones y no vamos a contratar por contratar. De momento resolvemos con lo que tenemos.

¿Considera que tiene una planilla amplia para afrontar el torneo?

- Tenemos una planilla basta y joven. Pudieron observar a Josué Román, un chico que hizo un partido muy bueno ante Alajuelense. Seguiremos esta línea con los juveniles, contamos con varios en el plantel y los vamos a seguir utilizando, porque están respondiendo bien.

Jossimar Pemberton no ha tenido minutos. ¿Cuenta con él?

- Contamos con todos los que están. Esperamos el momento justo para utilizarlos y les hemos dicho que deben estar preparados para cuando les toque. Jossimar es jugador nuestro y lo tenemos en cuenta.