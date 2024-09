Técnico del Cartaginés hace confesiones que pocas veces se escuchan tras caer ante Alajuelense

Greivin Mora, técnico del Cartaginés, no recurrió a las excusas, tampoco culpó a otros y mucho menos habló mal de la propuesta del rival. El timonel brumoso hizo lo que pocas veces se ve y reconoció sin tapujos todas las virtudes de Alajuelense, tras caer 2-1 en su visita al Morera Soto.

Mora tampoco se quejó por las múltiples bajas que tiene y respondió con honestidad al ser consultado por el cambio radical de su equipo de un tiempo a otro.

Greivin Mora, técnico del Cartaginés, buscó respuestas durante el juego para evitar la derrota ante Alajuelense, pero le fue imposible. (Rafael Pacheco Granados)

¿Cómo resume lo que sucedió ante Alajuelense?

- Salimos con un sinsabor y bastante molestos, sobre todo por el segundo tiempo. En el complemento no tomamos las mejores decisiones a nivel defensivo, principalmente cuando ellos hicieron recambios por los costados, no ganamos los duelos por las bandas, la Liga nos superó, no referenciamos adecuadamente en el área y ahí llegaron los goles.

”En el primer tiempo hicimos un partido correcto, pero luego la Liga nos sometió y nos pasó por encima. Para este tipo de partidos debemos tomar mejores decisiones y hay que ser sinceros, estar defendiendo tanto centro es difícil y conforme pasan los minutos, se da un desgaste y llegan los errores”.

¿Por qué su equipo cambió tanto de un tiempo al otro?

- Habíamos estudiado muy bien a la Liga, sabíamos que por las bandas suele hacer un tres contra uno o tres contra dos. En el primer tiempo lo neutralizamos bastante bien, pero en el segundo las ayudas de nuestro volante interior hacia la banda no llegaron con tanta claridad y ahí nos hicieron bastante diferencia.

”Además, Suhander Zúñiga se desgastó un poco, considerando lo que hizo en el primer tiempo y que también tuvimos un juego muy exigente el jueves en Pérez Zeledón. Ahí fallamos porque Christian Martínez no llegaba a tiempo a ayudar a Diego González y esperar que Zúñiga llegara o bien, que nuestro extremos regresara con un poco más, para tener igualdad numérica.

”Igual, insisto en que no fuimos agresivos por los costados en el segundo tiempo y ahí nos tiene que doler, porque lo sabíamos y lo habíamos trabajado”.

¿El equipo le ha quedado debiendo como visitante?

- De visitantes no hemos sido tan claros como deberíamos ser para competir arriba. Sabíamos que la Liga siempre propone y somete a sus rivales en casa, así que debíamos ser muy finos a la hora de defender y más cuando íbamos arriba en el marcador, pero no fue así.

”En el segundo tiempo no tuvimos la pelota y tampoco hicimos transiciones. Defender tanto era complicado y más cuando el rival tiene tantas variables y fortalezas en el uno contra uno”.

¿Qué tan complejo fue planificar un partido como estos con tantas bajas y cuándo tendría el plantel completo?

- Con la roja a Rándall Cordero ahora tenemos otra baja, lo que nos merma más. Sin embargo, al menos recuperamos a José Luis Quirós, quien tenía casi una vuelta de no jugar. Considero que podríamos tener a Marco Ureña para el siguiente partido, porque está en su fase final de la recuperación, pero los demás no.

”El ajedrez se nos complica un poco, principalmente cuando tenemos que hacer variantes en el segundo tiempo. No tenemos el equipo completo y es difícil contrarrestar lo que hace el rival. Nunca he puesto una excusa por esto y no lo voy a hacer ahora, pero lo que sí es cierto es que estamos llevando a los jugadores al límite y esto nos pasa factura por el desgaste”.