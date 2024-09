Técnico de Antigua: ‘Saprissa es el equipo más potente del área y enfrentarlo es un reto mayúsculo’

Antigua, Guatemala. El español Javier López es el técnico de Antigua, rival del Deportivo Saprissa el próximo martes en los cuartos de final de la Copa Centroamericana de la Concacaf, un juego que para López es más que un desafío.

En entrevista con La Nación, Javier López no dudó en expresar: “Nunca hemos enfrentado a un rival de este tamaño”. El choque de los ‘panzas verdes’, como se le conoce al club Antigua en Guatemala, contra Saprissa será el martes a las 8 p. m.

López, quien tiene poco más de tres meses al frente de Antigua, obtuvo un sonado empate 1-1 de visita contra el Olimpia de Honduras y lo eliminó de la Copa Centroamericana de la Concacaf. Además, en este certamen, Antigua empató en casa con el Águila de El Salvador y derrotó 2-1 al Independiente de Panamá.

Para el duelo contra los saprissistas, Antigua tendrá cuatro bajas: los defensas Alexander Robinson y Óscar Castellanos, así como el delantero Santiago Gómez y el argentino Cristian Cheka Hernández, también atacante.

- ¿Qué piensa al tener que enfrentar al Deportivo Saprissa?

- Para nosotros es un reto mayúsculo, porque sin duda alguna nos vamos a enfrentar al equipo que, por historia y además por estadística en este momento, ocupa el primer lugar entre los equipos centroamericanos. A partir de ahí, Saprissa tiene una planilla excepcional, con jugadores extraordinarios en todas las líneas y posiciones, y con un cuerpo técnico muy exitoso y victorioso para el club. Además, cuenta con una de las hinchadas más importantes de Centroamérica.

- ¿Usted ve a Saprissa como el rival más fuerte de Centroamérica?

- En este momento la estadística nos dice que así es, es el equipo más potente del área, y lo demuestra al encabezar esa estadística como el número uno. Por planilla, cuerpo técnico, hinchada, estructura de club y todo lo que Saprissa significa en el exterior, para nosotros es un gran reto. Es un honor, un placer poder enfrentarlo, y seguro vamos a estar a la altura de la expectativa que genera este partido.

- ¿Qué ha visto de Saprissa respecto a su estilo de juego?

- Bueno, primero, está apoyado en el talento de los futbolistas que tiene, que son extremadamente competitivos, y a partir de ahí me parece un equipo muy serio, ordenado y muy disciplinado. Sabe aprovechar muy bien las virtudes de sus futbolistas y cuenta con una mentalidad ganadora muy interesante para poder cumplir con todos los objetivos que tienen en la temporada.

- Su equipo tendrá cuatro bajas para el encuentro, entre ellas la de Alexander Robinson. ¿Antigua estará muy limitado?

- La verdad es que, dentro de lo que es nuestra plantilla, hay cuatro jugadores que son referentes en sus posiciones y no van a poder actuar en el partido, tres por sanción y uno por lesión. Trataremos de presentar nuestro mejor once y, con el apoyo de nuestra hinchada, mostrar nuestra mejor versión, teniendo en cuenta esta circunstancia, para poder sacar un resultado positivo. En este tipo de torneos, todos vamos a tener que superar dificultades. Nuestro sueño es llegar a la final y ser campeones, por eso no es excusa tener fuera a Robinson (Alexander), Óscar Castellanos, quien es jugador de la selección, Santiago Gómez, el delantero centro, y Cristian ‘Cheka’ Hernández, quien salió lesionado en el último partido que jugamos contra el Municipal.

"Saprissa es un equipo serio, ordenado y muy disciplinado. Sabe aprovechar muy bien las virtudes de sus futbolistas"dijo Javier López, técnico de Antigua, sobre el Deportivo Saprissa. (Foto: Prensa de Antigua).

- Pese a las bajas, ¿es un aliciente o le da tranquilidad que Antigua tiene 27 partidos sin perder como local?

- Es correcto, evidentemente son 27 partidos, la mayoría en el torneo nacional, y dos en torneos internacionales, los que jugamos este año en la Copa Centroamericana de Concacaf. En esos 27 juegos hemos tenido situaciones como la que vamos a enfrentar el martes. Pero lo cierto es que nunca hemos enfrentado a un rival de este tamaño, de este poderío, y nuestro anhelo es que no se note que tenemos estas ausencias. Estoy convencido de que los futbolistas que participen serán capaces de ser muy competitivos y levantar la mano para decir: “Aquí estamos para ayudar al equipo”.

- ¿Ve bien iniciar la serie contra Saprissa en casa o hubiera preferido cerrarla como locales?

- Yo trabajo sobre la realidad, y la realidad es que nos ha tocado empezar de local y cerrar de visita. Ojalá que lleguemos a Costa Rica con ventaja. Nos encanta el campo de Saprissa, sus dimensiones, y esas condicionantes nos ayudan mucho a mostrar nuestra identidad de juego. Independientemente de que seamos locales o visitantes, tenemos una forma de jugar muy concreta y muy definida. Nos gusta que el cierre sea en Costa Rica, porque el campo de Saprissa reúne todas las condiciones para desarrollar el fútbol que queremos.

