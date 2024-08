Suhander Zúñiga cuenta la razón de su salida de Alajuelense y el motivo de fichar con Cartaginés

Suhander Zúñiga siempre se ha declarado creyente de que los cambios son para bien y hoy trata de aprovechar al máximo la posibilidad que tiene en Cartaginés, donde ya contabiliza tres partidos como titular y pareciera que este domingo 4 de agosto seguirá ese mismo camino, nada más ni nada menos que contra su exequipo, Liga Deportiva Alajuelense.

El lateral izquierdo ya pasó la página de lo que fue su ciclo en el cuadro rojinegro, pero tiene muy claro el motivo por el cual no continuó allí.

“Creo que eso es un tema más de arriba, creo que el profesor no contaba conmigo y cuando eso pasa, lo mejor es buscar nuevos rumbos, independientemente de lo que pase. Entonces, es un tema de decisiones del cuerpo técnico y yo las respeto”, expresó Suhander Zúñiga a La Nación en el Media Day de la Unafut en el Parque de Diversiones, días antes de que empezara el Torneo de Apertura 2024.

En la Liga vivió cosas importantes, como en otros equipos en los que ha estado. Recordó que cuando se dio su fichaje con los rojinegros, lo que más lo entusiasmó fue que al fin lograba algo que le había costado: regresar a un equipo grande.

“Cuando llegó el momento de irme, eso era lo que me dolía, también porque en los seis meses anteriores se negoció la compra de mi ficha. Entonces fue extraño, que se gestionara eso, para que al final ocurriera esa otra situación, pero es fútbol y no estaba en los planes del técnico.

Hay cosas que se nos salen de las manos, pero no pasa nada. Tengo la edad suficiente para saber que esto es así. Salí de un equipo grande y llegué a un equipo grande. En Cartaginés espero dar lo mejor de mí para alcanzar muchas cosas”, apuntó Suhander Zúñiga.

De hecho, en cuestión de seis años, él ya vistió en la máxima categoría las camisas de Saprissa, Herediano, Alajuelense y Cartaginés.

“Para mí eso es un honor. En los clubes pasados me ha tocado alzar copas, espero que esta vez no sea la excepción y poder alcanzar algo grande con Cartaginés. Esto me dice a mí que si los equipos más importantes se fijan en uno, es por algo”.

También confesó que se siente muy comprometido con el cuadro brumoso, por el interés tan fuerte que mostró en él.

“Eso a uno como jugador le da mucha tranquilidad y así es más fácil tomar decisiones. El profe me ha venido utilizando de lateral, pero puedo jugar de extremo o de ocho, como lo hice en Guanacasteca, entonces por eso no hay problema, aquí estoy para lo que tenga que hacer.

Soy muy competitivo, me gusta mucho ganar y espero hacer las cosas bien e inculcarle a los jóvenes eso de que hay que ganar y ganar y, Dios primero, a finales del torneo estemos ahí metidos, clasificando y llegando a la final”, subrayó.

Suhander Zúñiga insistió en que los cambios siempre son buenos y que si Cartaginés apareció en su camino después de Alajuelense, es porque Dios así lo quiso.

“Estoy ilusionado, quiero volver a la Selección Nacional y para lograrlo tengo que hacerlo bien en el club. Estoy muy motivado”, mencionó el carrilero, que ya sirvió una asistencia con los blanquiazules.

Cartaginés recibirá a Alajuelense este domingo 4 de agosto a las 11 a. m. en el Estadio José Rafael Fello Meza. Tanto brumosos como rojinegros contabilizan siete puntos en el arranque del Torneo de Apertura 2024.